Da Ikea è già scoppiata l’estate

(Di lunedì 2 aprile 2018) L’arrivo della bella stagione rievoca immediatamente in ciascuno di noi l’idea del viaggio: paesaggi mozzafiato, mete lontane tutte da scoprire per staccare la spina dalla vita quotidiana. Spesso però, per scelta o per necessità, la casa si trasforma nella destinazione ideale per le vacanze. Di qui nasce il termine staycation, un gioco di parole che indica la sempre più diffusa tendenza a trascorrere la stagione estiva in città. Come? Accogliendo il cambiamento in casa: non è necessario viaggiare per essere un viaggiatore, ciò che rende tale è solo il modo di guardare il mondo che ti circonda. E la vacanza più bella è quella che trascorriamo con le persone e le cose che più amiamo: la famiglia, gli amici, il relax. Questo il concept alla base della nuova collezione estiva di, che segue quella primaverile, perfetta per trasformare, con la sua semplicità e vivacità, la casa in ...