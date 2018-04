Da dove viene la Pasquetta

Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo ha 71 anni, ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura The post Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

La festa del papà è oggi : da dove viene e perché ricorre il 19 marzo : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia The post La festa del papà è oggi: da dove viene e perché ricorre il 19 marzo appeared first on Il Post.

Oggi è la festa del papà : da dove viene e perché ricorre il 19 marzo : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia The post Oggi è la festa del papà: da dove viene e perché ricorre il 19 marzo appeared first on Il Post.

Da dove viene il pieno di voti di M5s e Lega? Un'analisi : Da dove viene il pieno di voti fatto da M5s e Lega nelle elezioni del 4 marzo? Il voto è stato caratterizzato dalla significativa crescita dei due movimenti: quello guidato oggi da Luigi Di Maio – con 10 milioni e 700 mila voti – guadagna 2 milioni di voti rispetto al 2013; la Lega – 5 anni dopo - ottiene 4 milioni e 300 mila voti in più. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha ...

Da dove viene la Giornata internazionale della donna : Google celebra con un doodle la ricorrenza per ricordare i diritti conquistati dalle donne e sensibilizzare su quelli ancora da ottenere The post Da dove viene la Giornata internazionale della donna appeared first on Il Post.

Italia sotto la neve - disagi a Roma dove interviene l'esercito : Preoccupazione per i senzatetto. disagi per i passeggeri della stazione Termini, fino a quasi 5 ore gli intercity. Aeroporti di Fiumicino e Ciampino operativi - Tanto affascinante e suggestiva la ...

Da dove proviene la pesca coi cormorani? - Animali - : ... gli splendidi rappresentanti della specie Phalacrocorax carbo, il grande cormorano o cormorano comune, si gettano a quel punto in acqua, con una formidabile economia di movimenti...

Supplenze 2018 e MAD - news 14/2 : dove conviene inviarla : dove inviare la domanda di messa a disposizione (MAD) per le Supplenze nella scuola, in queato periodo? Diverse piattaforme permettono l’invio facilitato della MAD e forniscono utili suggerimenti su come e dove inviarla. Se preferite fare da voi, invece, potete consultare questa nostra guida. Supplenze, città più gettonate per la MAD Le città con maggiore […] L'articolo Supplenze 2018 e MAD, news 14/2: dove conviene inviarla proviene ...

La dinamo dell’universo : ecco da dove viene il magnetismo cosmico : Siamo immersi in un universo altamente magnetizzato, e tutto attorno a noi – dalle stelle ai pianeti alle galassie – produce il suo proprio campo magnetico. Ma i meccanismi che generano queste intersezioni magnetiche nel cosmo sono ancora in gran parte sconosciuti, e gli astrofisici continuano a interrogarsi sulle misteriose origini del magnetismo spaziale. Ora – spiega Global Science – un gruppo di ricerca guidato dall’Università di ...