Da cortile chiuso a piazza Via il muro | nasce l' agorà

Maltempo : Montecitorio deserta ma aperta - chiuso cortile interno per neve : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – E’ deserta ma ha aperto i battenti puntualmente, alle 8, la Camera dei deputati. Chiusi gli ingressi di via della Missione e piazza del Parlamento, a causa della scarsezza del personale con alcuni dipendenti che non sono riusciti ad arrivare sul posto di lavoro. Ma è aperto l’ingresso principale di piazza Montecitorio, così come risultano aperte sala stampa e buvette, il bar storico della Camera dei ...