Curling | prima vittoria azzurra ai mondiali | Russia battuta 9-6

Curling maschile - Mondiali 2018 : prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin : Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti d alla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Corea del Sud prima semifinalista - lotta per gli altri posti : La Corea del Sud è la prima semifinalista del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Le padrone di casa hanno sconfitto gli USA per 9-6 e hanno così staccato il biglietto con due giornate di anticipo. La partita si è decisa nel quinto end quando Kim e compagne hanno realizzato quattro punti portandosi avanti 6-3, poi i conti si sono chiusi nel nono quando la Corea del Sud ha realizzato altri due punti. Gran ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone - Gran Bretagna - Cina e Svezia dominano la prima giornata femminile : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è iniziato il torneo di Curling femminile . prima giornata con quattro partite in programma, l’esito è stato molto netto su tutti i campi. Il Giappone ha sconfitto gli USA per 10-5. Le asiatiche hanno piazzato un micidiale parziale nei primi tre end (2-2-3): avanti 7-0 le nipponiche hanno controllando subendo però tre punti nella sesta mano che hanno riaperto parzialmente i giochi primi di ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : esordio di fuoco per l’Italia - prima il Canada e poi la Svizzera : l’Italia del Curling affronterà subito nella prima sessione del round robin la nazione più quotata di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang, ovvero il Canada dello skip Kevin Koe. La squadra azzurra formata da Joel Retornaz (third e skip), Amos Mosaner (fourth), Simone Gonin (second), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (alternate) dovrà quindi fare l’impresa della vita per aprire con un successo questo torneo, ma c’è un precedente che ...