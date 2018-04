Curling maschile | Mondiali 2018 | prima vittoria dell’Italia contro la Russia Svezia in

oasport

: RT @zazoomnews: Curling maschile Mondiali 2018: Norvegia e Corea del Sud a valanga Russia e Olanda vincenti - #Curling #maschile #Mondiali… - Mondiali_ : RT @zazoomnews: Curling maschile Mondiali 2018: Norvegia e Corea del Sud a valanga Russia e Olanda vincenti - #Curling #maschile #Mondiali… - zazoomnews : Curling maschile Mondiali 2018: Norvegia e Corea del Sud a valanga Russia e Olanda vincenti - #Curling #maschile… - Mondiali_ : RT @zazoomblog: Curling maschile Mondiali 2018: Norvegia e Corea del Sud a valanga Russia e Olanda vincenti - #Curling #maschile #Mondiali… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Una sconfitta ed unail bilancio dell’Italia aidia Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordioil Canada, 6-4 e si sono poi riscattatilacentrando il primo successo (9-6) nella rassegna iridata. La formazione tricolore, sul ghiaccio con Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (fourth), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (second), ha messo in luce determinazione e tanta voglia di lottare in entrambi i match in cui è stata protagonista.gli scozzesi il confronto è stato decisamente equilibrato: due mano iniziali nulle ed il Bel Paese capace di pareggiare il conto nel settimo end ...