Curling maschile | Mondiali 2018 | per Giappone e Norvegia vittorie all’ultimo respiro su

(Di lunedì 2 aprile 2018) Due sole gare nella sesta sessione deimaschili di, in corso a Las Vegas: entrambe le sfide si sono risolte soltanto nel finale, dopo dei testa a testa davvero emozionanti.per ilsulll’Olanda all’extra end e per lasugli Usa al decimo. I norvegesi si issano così in vetta alla graduatoria, imbattuti dopo 4 sfide, mentre ilaffianca Olanda ed USA, con una vittoria in quattro gare, al nono posto in classifica. L‘Italia resta così settima con una vittoria e due sconfitte in tre gare: soltanto le prime sei passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Nella prima partita ilsi è portato avanti per 3-0 dopo due end, ma l’Olanda si è riportata sul 2-3. Dopo due end nulli i nipponici si sono portati sul 5-2, ma gli olandesi hanno iniziato la rimonta, portandosi avanti sul 6-5 al termine del nono end. Il ...