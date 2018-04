Curiosità | cast e personaggi de Il sorriso di Angelica | episodio di Montalbano in onda a

I Fantastici 4 - trama cast e Curiosità del film con Jessica Alba : Martedì 3 aprile alle 21.25 su Italia1 va in onda I Fantastici 4, film del 2005 diretto da Tim Story, prodotto dalla 20th Century Fox e basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby. I Fantastici 4, il trailer I Fantastici 4, trama Quattro amici (Reed Richards, i fratelli Susan e Johnny Storm e Ben Grimm) insieme al dottor Victor von Doom partono per una missione spaziale a scopo scientifico finanziata da ...

American Pie - Il matrimonio/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga : Curiosità e cast (oggi - 29 marzo 2018) : American Pie - Il matrimonio, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Jason Biggs, Alyson Hannigan e Thomas Ian Nicholas. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Il compagno don Camillo : cast - trama e Curiosità dell’ultimo film con Fernandel e Gino Cervi : Il compagno don Camillo è il quinto e ultimo episodio della serie di film con don Camillo e Peppone e va in onda domenica 1 aprile alle 21.15 su Rete Quattro. La pellicola, diretta nel 1965 da Luigi Comencini, sarebbe dovuta essere in realtà solo la penultima, ma Don Camillo e i giovani d’oggi (1970) rimase incompiuto per via della malattia che colpì Fernandel. Il compagno don Camillo, il trailer Il compagno don Camillo, la ...

Tu la conosci Claudia? cast - trama e Curiosità del film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Vemerdì 30 marzo su Italia Uno va in onda, a partire dalle 21.25, Tu la conosci Claudia, commedia del trio comico milanese diretta, ancora una volta, da Massimo Venier. Tu la conosci Claudia?, il trailer Tu la conosci Claudia?, la trama Paola è perennemente in cura dall’analista. Confusa e insoddisfatta del rapporto con il marito Giovanni, vorrebbe conforto da scappatelle extraconiugali. A farne le spese saranno Aldo, tassista viveur e ...

Forever Young : cast - trama e Curiosità del film di Fausto Brizzi : Alle 21.10 di giovedì 29 marzo va in onda su Canale 5 Forever Young, film uscito nel 2016 che vanta, tra gli altri, la presenza nel cast anche di Teo Teocoli, Sabrina Ferilli e Lillo (ma stavolta senza Greg accanto), La pellicola è diretta da Fausto Brizzi prodotto e distribuito da Medusa film. Forever Young, il trailer Forever Young, la trama Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della ...

Cast - personaggi e Curiosità su La piramide di fango de Il Commissario Montalbano : trama episodio 26 marzo : Conosciamo Cast, personaggi e curiosità su La piramide di fango, episodio in replica de Il Commissario Montalbano, che Rai1 ripropone stasera 26 marzo, dopo lo straordinario successo delle nuove puntate della fiction trasmesse quest'anno. La prima rete italiana trasmette un nuovo appuntamento con il cavallo di battaglia Di seguito, la trama dell'episodio. Un uomo seminudo viene ritrovato morto all'interno di una grossa tubatura della ...

Il gladiatore : cast - trama e Curiosità sul film diretto da Ridley Scott : Un film che è già un grande classico quello proposto da Rete Quattro mercoledì 28 marzo: alle 21.15 va in onda Il gladiatore, pellicola del 2000 diretta da Ridley Scott e interpretata, tra gli altri, da Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Richard Harris. Cinque i premi Oscar conquistati dal film: Miglior film, Miglior attore protagonista a Russell Crowe, Migliori costumi, Miglior sonoro e Migliori effetti speciali. Il gladiatore, il trailer Il ...

Il diavolo veste Prada : cast - trama e Curiosità sul film con Meryl Streep : Meryl Streep, si sa, fa diventare oro tutto ciò che tocca: anche un film destinato sicuramente ad avere un buon successo, ma non a rimanere così tanto nell’immaginario del pubblico come invece è avvenuto per Il diavolo vesta Prada. Tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberg, la pellicola del 2006 nominata per due Oscar trova la sua forza proprio nel cast: oltre alla diva Meryl anche Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, ...

Memorie di una geisha : cast - trama e Curiosità sul film diretto da Rob Marshall : Il film, tratto da un libro omonimo scritto da Arthur Golden e diretto dallo stesso regista di Chicago Rob Marshall, va in onda alle 21.30 su TV 8 (canale otto del telecomando) martedì 27 marzo. Memorie di una geisha: trailer Memorie di una geisha: la trama Ambientato in un mondo esotico e misterioso quale solo il Giappone sa essere (persino oggi, a molti anni di distanza dall’epoca in cui è ambientato il film), Memorie di una geisha ha ...

La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp nuovo Willy Wonka : trama - cast e Curiosità : Una serata all’insegna della golosità in compagnia degli Umpa Lumpa e Johnny Depp in versione Willy Wonka con La fabbrica di cioccolato, film del 2005 diretto da Tim Burton, in onda martedì 27 marzo alle ore 21.10 su Italia Uno. La fabbrica di cioccolato, il trailer La fabbrica di cioccolato, la trama Il più grande cioccolataio del mondo Willy Wonka vive da anni chiuso dentro la sua magnifica fabbrica, che apre i cancelli solo per far ...

Don Camillo Monsignore… ma non troppo - i nostri eroi tre anni dopo : cast - trama e Curiosità : Il quarto appuntamento con la saga della coppia comica di Brescello in onda domenica 25 marzo alle 21.15 su Rete4: Don Camillo Monsignore… ma non troppo è il secondo film, del 1961, girato da Carmine Gallone. Don Camillo monsignore… ma non troppo, il trailer Don Camillo monsignore… ma non troppo, la trama I superiori si sono sbarazzati di loro: Don Camillo è diventato monsignore mentre Peppone ha ottenuto la carica di senatore. Ma a ...

Starsky e Hutch nella versione di Ben Stiller e Owen Wilson - trama - cast e Curiosità : Giovedì 22 marzo alle 21.15 su Spike (canale 49 del DTT), i poliziotti più stravaganti ed eccentrici del cinema e della tv diventano i protagonisti del prime time del canale in Starsky & Hutch, il film del 2004 diretto da Todd Phillips con Owen Wilson e Ben Stiller, rifacimento in chiave ironica della serie televisiva omonima degli anni Settanta. LEGGI: Starsky e Hutch, dopo 40 anni la coppia di sbirri è ancora in città Starsky e Hutch, la ...