CRI | 16 posizioni aperte dal Nord al Sud d' Italia | Isole comprese aprile 2018

(Di lunedì 2 aprile 2018) Ecco alcune novità per coloro che cercano un'occupazione. Si comunica, che la Croce Rossana seleziona varie figure sanitarie professionali da inquadrare con un rapporto lavorativo a tempo determinato di 6 mesi o 12 mesi, oppure sino al 31 dicembre, e da assegnare presso la sede di lavoro di Roma (Lazio), Pavia (Lombardia), Catania, Messina, Palermo (Sicilia),, Centro, Sud. Da non sottovalutare che i profili assunti saranno tenuti ad affrontare eventuali trasferte o missioni sia nel territoriono che all'estero.La Croce Rossa assume risorse con il compito di Medico di Pronto Soccorso Sanitario Usmaf con il codice: ''Medico PSSA'' e soggetti con la nomina di Medico Responsabile Sanità Pubblica Centro Antiveleni con il codice: ''Medico RSP'' in possesso della Laurea Magistrale in Medicina e ...