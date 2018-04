' Così fan tutte' chiude stagione della grande opera al cinema Gabbiano di Senigallia

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. Nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo Così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

“Ho il cancro”. Spaventosa rivelazione. Molto amata e famosa - dopo tanti anni di travagli - aveva trovato la felicità. Ai fan ha comunicato la tragedia Così : una foto choc sui social ha rattristato tutti : Da poco era riuscita finalmente a raggiungere il suo obiettivo. dopo aver vissuto una vita intera in un corpo che non sentiva suo, dopo anni di confusione la nota star del reality Caitlyn Jenner sta affrontando una battaglia ancora più difficile, una sfida che mette in discussione la sua intera esistenza. aveva fatto scalpore la sua scelta di cambiare sesso, nata con il nome di William Bruce, ha avuto una vita Molto intensa. Come uomo è ...

Da jolly a disoccupato Così Alfano sparisce di scena : La sua è la parabola consumata piuttosto rapidamente di un uomo che sembrava destinato a cambiare la politica e che invece è finito inghiottito nel vertiginoso gorgo del nulla come un personaggio di ...

Gli 85 anni di Tinto Brass - la rassegna dedicata inizia con Così fan tutte : Sabato 24 marzo, alle ore 21.15, due giorni prima dell’85esimo compleanno di Tinto Brass, Cielo (al canale 26 del digitale terrestre) propone, in prima tv, Cosi Fan tutte, uno dei capolavori del maestro del cinema erotico italiano, che approda per la prima volta sul piccolo schermo dopo più di 25 anni dalla sua uscita nelle sale, facendo cadere ogni tabù. Il film segna l’esordio sul grande schermo di Claudia Koll, che in questo film si consacra ...

Obesità infantile : Così si limita lo zucchero : Non deve superare il 10% delle calorie giornaliere. I produttori di bibite hanno un codice di comportamento, ma le scelte giuste spettano ai genitori

“Lurida!”. La vanno a salvare e la beccano Così. È successo durante una gita : la ragazza si è trovata costretta a chiedere aiuto per il maltempo - ma quando i soccorsi arrivano sul posto fanno l’assurda scoperta… Vergogna assoluta : La cosa che proprio non ti aspetti. A causa del maltempo che stava allagando tutta la zona, durante un campeggio, una ragazza si è trovata improvvisamente in difficoltà e per questo ha chiesto aiuto ai soccorsi con una chiamata di emergenza. Ma quando sono arrivati per portarla in salvo, hanno scoperto che in realtà non era sola… Nella tenda, infatti, con lei c’era anche un 14enne con cui stava facendo sesso. Per questo ...

Katia Follesa porta un regalo a Silvia Toffanin : "Grazie - tra mamme si usa fare Così" : Katia Follesa è stata ospite nel salotto di Verissimo nel pomeriggio di sabato 17 marzo. E qui ha raccontato gli esordi della sua carriera, la nascita del suo amore e la formazione della sua famiglia. Un momento di...

Cercate l’anima gemella? Andate sul web. Cosi fan tutti in America - ma ammetterlo fa sfigato : Fuck Trump. Otto dollari e novantanove centesimi. Tanto costa lo shorts con slogan stampato e infilato sui prorompenti Lati B dei manichini di Venice Beach, Los Angeles. Basta questo per misurare la popolarità in picchiata di The President che in California durante le elezioni perse all’incirca 4 milioni di voti. Invece il motto trumpiano, riprodotto su mercanzia da quattro soldi, diventa “America First? Noooo. Trump last”. E qui gli ...

“La pipi? Vi giuro che…”. Belen Rodriguez scatena Così i suoi fan : uno scatto a sorpresa della bella argentina che - come sempre - non passa inosservato. E stavolta Iannone c’entra poco e niente : Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che ...

“La doppia vita di Gemma Galgani”. Di giorno in tv - ma la notte… La dama di Uomini e Donne è stata pizzicata proprio Così - mentre meno se lo aspettava. Ovviamente - si è aggiudicata la copertina e a vederla Così non sembra lei. I fan sono rimasti allibiti : Tutti la conosciamo come ‘dama di punta’ del trono over, Gemma Galgani da anni calca le scene di Uomini e Donne in un anelito infinito nei riguardi di Giorgio Manetti. In trasmissione si è decisamente fatta notare per il suo temperamento molto appassionato, ma da qualcuno viene giudicata infantile ed esagerata. Naturalmente parliamo di Tina Cipollari che non la può proprio vedere e non perde occasione per farle notare quanto ...

Sempre più tax ruling. Così gli Stati Ue si fanno concorrenza fiscale : Cresce il numero di accordi fiscali tra imprese multinazionali e paesi dell'Unione europea. Il numero dei tax ruling (o Apa, Advanced pricing agreements, la tipologia di accordo più...

“Beccato!”. Gianni Morandi e la foto della vergogna. Il cantante più amabile d’Italia questa volta si è proprio inferocito. Una fan eccessivamente sfegata lo ha sorpreso proprio Così (imbarazzo totale) e la foto è diventata subito virale. Le razione di lui… da applausi : Con un telefono in mano tutti si possono trasformare in fotoreporter, solo che delle volte colte dall”’emozione’ alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l’overdose da ...

"Se lo fanno i maschi - perché non possiamo farlo anche noi? Così sono diventata la prima wrestler italiana" : "Se lo fanno i maschi, perché non possiamo farlo anche noi?". Se lo chiedeva sempre da piccola Adele Bernocchi, 37 anni – prima donna a diventare un'atleta di wrestling in Italia – mentre sullo schermo scorrevano i titoli di coda e i suoi occhi restavano per ore incollati alla tv. Guardava i wrestler americani lottare sul ring, e alla mamma, che come lei non perdeva mai un incontro, diceva di avere già le idee chiare ...