Cosa c' è da sapere sul Gran Premio di Formula E di Roma

Cosa devi sapere prima di utilizzare Glovo : Trattenuta sull'equipaggiamento, nessun bilancio depositato in Italia: il dietro le quinte di Glovo, la piattaforma che consegna qualsiasi Cosa a domicilio

Ho chiuso Facebook : ecco Cosa Zuckerberg continua a sapere di me : A dieci anni da quando ho aperto il mio profilo su Facebook, ho deciso di mettere in sonno il mio account. Ma prima di sospenderlo a tempo indeterminato, ho scaricato tutti i dati di cui il social network è in possesso. È stato come aprire il vaso di Pandora...

Cosa devi sapere prima di utilizzare Glovo : Glovo (dal profilo Twitter di Glovo) “Tutto ciò che vuoi. Consegnato in pochi minuti”. È questo il motto di Glovo, startup spagnola specializzata nelle consegne a domicilio. Cibo ma non solo. I suoi fattorini ritirano farmaci, abiti dalla lavanderia, giornali, sigarette. In Italia l’asso nella manica di Glovo è l’accordo con McDonald’s. Hamburger e patatine direttamente a casa hanno fatto impennare le consegne dei fattorini. O glovers, come ama ...

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualCosa di molto importante da sapere : “Ecco Cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

Finti autovelox - Cosa bisogna sapere sui box contenitori : I cosiddetti Finti autovelox sono dei dispositivi costituiti da contenitori, in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione, che sono posizionati a margine della strada per finalità di prevenzione e di utilizzo con strumentazione omologata al fine della rilevazione delle infrazioni dell’eccesso di velocità. Per questi Finti autovelox già in passato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si era espresso con le ...

Cina - Cosa sapere prima di partire - Cina - : Paesi con uno stile di vita ancora dedito all'agricoltura e città con grattacieli e tecnologia da far invidia al resto del mondo. Povertà e stile di vita di una volta si mischiano a ricchezza, grandi ...

La stazione spaziale cinese potrebbe cadere in Italia. Cosa sapere sui rischi : Gli occhi scientifici - telescopi e radar ad altissima definizione - italiani e di numerosi altri Paesi sono puntati verso le grandi distanze spaziali, in attesa del rientro sulla Terra del 'Palazzo Celeste', ovvero Tiangong, la prima stazione spaziale cinese. È stata lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011, era previsto - sulla carta - che il ritorno nell'atmosfera sarebbe avvenuto in modo controllato, con ...

Bollette di luce e gas più care - Cosa serve sapere per risparmiare : (Foto: Getty Images) La cattiva sorpresa molti italiani l’avranno già scartata, agli altri basterà aprire la cassetta della posta: se non ve foste accorti, dal 2018 le Bollette sono più care. Dal primo gennaio, rispetto al trimestre precedente, il prezzo dell’energia elettrica per la famiglia-tipo è aumentato del 5,3% e quello del gas ha visto un rialzo tondo del 5%. I rincari per l’elettricità sono dovuti a nove fattori ...

Al via gli scrutini per i presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di palazzo Madama sarà presieduta da Giorgio Napolitano. A dirigere i lavori dell'emiciclo di Montecitorio sarà invece Roberto Giachetti. Prima dell'avvio delle votazioni per ...

Station 19 - Cosa c'è da sapere sullo spin-off di Grey's anatomy : L'universo di Grey's anatomy è pronto a sfornare un nuovo spin-off: dopo Private Practice, durato sei stagioni, dal 22 marzo 2018 è la volta dei vigili del fuoco di Station 19, che sposta l'azione a soli tre isolati dal Seattle Grey Sloane Memorial e che vedrà una maggiore interazione tra i nuovi personaggi e quelli storici di Grey's anatomy, appunto.Station 19, la trama Ambientato in una stazione dei Vigili del Fuoco di Seattle, Station ...

Cosa c’è da sapere su “Ammore e malavita” - film vincitore ai David di Donatello : È stata Napoli la vera protagonista dei David di Donatello 2018. Diversi i film con la città partenopea e gli autori napoletani...