Cortana | l’Invoke ottiene risultati molto negativi in un sondaggio

surface-phone

(Di lunedì 2 aprile 2018) L’invoke, prodotto dall’azienda Hardman Kardon, è l’unico altoparlante commercializzato dotato die dei relativi comandi vocali per la domotica. Attualmente è disponibile solo in USA a 199,99 dollari. Secondo un recentedi Kantar effettuato su 1.097 persone statunitensi, gli speaker intelligenti di Amazon – che includono Echo, Echo Dot, Echo Plus ed Echo Spot – possiedono un bel 66% del mercato complessivo. I prodotti per la casa di Google sono, invece, al secondo posto con una quota pari al 30%. Come si può notare dal grafico, l’Invoke non appare per nulla e ciò significa che su 1097 utenti nessuno ha dichiarato di possederlo e quindi di utilizzarecome assistente personale. La buona notizia per Microsoft è che “solo” il 34% degli americani possiede uno smart speaker, il che significa che un altro 66% può ...