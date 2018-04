Console in crescita nel Regno Unito | 5 | 1 milioni le PS4 | 3 | 9 milioni le Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 2 aprile 2018) Come se la stanno cavandoOne e PS4 nele soprattutto, le loro performance come si rapportano alla scorsa generazione di? Possiamo avere una risposta a queste domande consultando un'utile infografica pubblicata dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che riporta i dati di vendita aggiornati deldelle due piattaforme e li mette in relazione con quelli di360 e PS3.L'infografica, apparsa sul profilo Twitter dell'analista, evidenzia come PlayStation 4 eOne abbiano venduto insieme 9di unità nel. Il 57% di questa somma è da attribuirsi alle vendite dellaSony, mentre il restante 43% a quelle della concorrenteOne. Facendo qualche rapido calcolo possiamo ricavare le vendite di ciascuna di queste, con PS4 che ha venduto circa 5,1di unità eOne circa 3,9di unità.L'analista mette poi a ...