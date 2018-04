Con l' auto contro il muro di un' azienda | morto un uomo

SContro tra due auto a Precenicco : Erano da poco passate le 15.30 quando, lungo la strada provinciale 56 , in comune di Precenicco , due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Si tratta di una Fiat ...

Auto esce di strada e si schianta Contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Agrigento - ucciso per strada nella sua auto : era stato Condannato all’ergastolo per omicidio : Un uomo di 61 anni è stato ucciso oggi in una strada di Licata, nell'agrigentino, all'interno della sua auto con alcuni colpi di pistola. La vittima era stata condannata all'ergastolo per omicidio, ma era libera per decorrenza dei termini cautelari.Continua a leggere

Biella : Laboratorio di Autoritratto Fotografico Con Hermann Reiter : Domenica 8 Aprile a Hydro, centro culturale gestito dall'associazione Better Places, avrà luogo il secondo workshop dedicato alla Fotografia! Questa volta il filo rosso sarà l'Autoritratto, per ...

Usa - giocano in auto Con una pistola durante diretta Facebook : giovane grave : Usa, giocano in auto con una pistola durante diretta Facebook: giovane grave L’incontro tra tre amici ventenni si trasforma in tragedia e riesplode negli Usa la polemica contro le armi “facili” Continua a leggere

Siena : famiglia Con auto in panne vicino al fiume in piena - salvata : Una famiglia è stata tratta in salvo dai carabinieri in località Castelnuovo dell’Abate a Montalcino (Siena): l’auto ha subito un guasto vicino al fiume Orcia, a rischio esondazione. I tre, spiegano i carabinieri, si stavano recando in un agriturismo della zona ma seguendo le indicazioni del navigatore satellitare si erano impantanati su una strada sterrata. La famiglia è stata rintracciata grazie alla localizzazione satellitare: i ...

Bel tempo a Pasquetta - gita fuori porta Con code sulle autostrade : Lazio e Campania da bollino rosso : Bel tempo a Pasquetta, gita fuori porta con code sulle autostrade: Lazio e Campania da bollino rosso Molto critica la situazione a Roma Nord, da Settebagni verso il bivio diramazione per l’accesso all’A1 e al Gra, con 6 km di coda. bollino rosso confermato anche sull’autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige Continua a […]

Pasquetta - autostrade Congestionate : in Veneto e a Napoli situazione difficile Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : Sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Guida autonoma a Torino - la sperimentazione/ Prima città italiana Con i veicoli innovativi. Coinvolte Fca e GM : sperimentazione della Guida autonoma a Torino grazie a un protocollo d'intesa che vede il coinvolgimento di Fca e General Motors. Soddisfazione di Chiara Appendino(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Marano - auto a folle velocità si schianta Contro un palo della luce. Salvo il Conducente : Si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce di via Castel Belvedere, popolosa frazione di Marano, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una Fiat Punto, guidata da un cittadino ...

Autostrada Ragusa Catania : Conoscere lo stato dei lavori : L'on. Dipasquale presenta un'interrogazione all'assessore Falcone per conoscere lo stato dei lavori della Ragusa-Catania e della Siracusa-Gela

Confine italo-svizzero : frana travolge auto - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...