Come guadagnare con Telegram

Criptovalute - Come guadagnare dalle Ico e perché stare attenti a investire : (Immagine: pixabay) Dopo bitcoin e Criptovalute, la nuova parola sulla bocca di tutti nel mondo della finanza è Ico, ovvero Initial coin offering. Di cosa si tratta? Che c’entra coi bitcoin? E, soprattutto, c’è da fidarsi? Ecco una piccola (si fa per dire) guida. Che cosa è esattamente una Ico? Mettiamo che tu abbia una grande idea e voglia lanciare una startup, ma non hai abbastanza soldi. Una Ico può essere considerata come una forma ...