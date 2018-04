Coldiretti | Il made in Italy è campione in sicurezza alimentare insieme ai prodotti

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Coldiretti : in calo le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti : Nel primo bimestre del 2018 si registra una brusca inversione di tendenza delle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero a febbraio 2018. Dopo che le esportazioni Made in Italy in Usa nel 2017 avevano raggiunto il record storico di 40,5 miliardi grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente, ...

Dazi : Coldiretti - stop salva 40 - 5 miliardi di Made in Italy in Usa : ...gli stati Uniti fa tirare un sospiro di sollievo i tanti imprenditori agricoli abruzzesi che avevano temuto la possibile stretta sulle importazioni negli Stati Uniti con ripercussioni sull'economia ...

Brexit - allarme Coldiretti : "A rischio un miliardo di esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy" : Nell'intesa sulla Brexit il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari a indicazione geografica (Dop-Igp) "colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy con il via libera a imitazioni e...

Made in Italy - Coldiretti : brusca inversione di tendenza delle esportazioni italiane : A gennaio 2018 si registra una brusca inversione di tendenza delle esportazioni italiane in Usa che fanno segnare un calo dell’1,4% con punte che arrivano al -27,9% per i mezzi di trasporto al -19,3% per i prodotti dell’agricoltura fino al -6,1% per il tessile. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel gennaio 2018. Dopo che le esportazioni Made in Italy in Usa nel 2017 avevano ...

Coldiretti Piemonte : no all'aumento dell'Iva che colpirebbe prodotti made in Piemonte : E' quanto afferma Coldiretti in riferimento alla necessità di inserire fin dal prossimo Documento di Economia e Finanza , Def, norme di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'Iva in una ...

Dazi - il Made in Italy rischia grosso. Monito di Coldiretti : Subito stop sanzioni alla Russia : Teleborsa, - E' guerra sui Dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e ...

Dazi Usa - Coldiretti : frena Made in Italy : 14.59 L'annuncio di Dazi da parte dell'America di Trump, "mette a rischio 40,5 mld di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico, con un aumento del 9,8% rispetto al 2016". E' quanto emerge da una analisi Coldiretti-Istat. Conseguenza dei Dazi già a gennaio 2018 è stata una brusca inversione di tendenza, con un calo dell'1,4% delle esportazioni italiane in Usa. "Gli Stati Uniti -dice Coldiretti- sono il ...

Made in Italy - Coldiretti : solo 1 piatto su 4 resta anonimo : Con la pubblicazione del decreto sull’etichettatura di origine obbligatoria anche per i derivati di pomodoro si realizza un passo determinante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una situazione in cui ormai meno di un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai sottoli al succo di frutta, dal pane fino al latte in polvere per bambini. ...

Made in Italy - Coldiretti : arriva l’etichetta che salva la pummarola : arriva l’etichetta di origine obbligatoria che salva la pummarola Made in Italy dall’inganno dei prodotti coltivati all’estero ed importati per essere spacciati come italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018 del decreto interministeriale per l’origine obbligatoria sui prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50% ...

Birra - Coldiretti : -79% di quelle inglesi - avanza il Made in Italy : Crollano del 79% i consumi di birre inglesi in Italia nel 2017 che fa segnare anche un calo del 31% delle importazioni anche dalla Germania che insieme rappresentano ben 1/3 della Birra straniera consumata in Italia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero in occasione di ”Beer Attraction” di Rimini, appuntamento dedicato a tutte le specialità del settore. “E’ il ...

Made in Italy - Coldiretti : è record storico per le esportazioni agroalimentari all’estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che hanno raggiunto i 41,03 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat definitivi relativi al commercio estero nel 2017. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la ...