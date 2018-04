Coldiretti | con sanzioni Russia Italia perde 3 miliardi di export

Dazi - Coldiretti : le misure della Cina contro gli Stati Uniti avvantaggiano il vino italiano : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le nostre esportazioni vinicole nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29% nell’anno: il dato emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat divulgata in occasione dell’entrata in vigore dei superDazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati ...

Pasqua - Coldiretti Sardegna : in agriturismo per conoscere il cibo dal campo alla tavola : L’offerta degli agriturismi Campagna Amica Coldiretti Sardegna è sempre più ricercata e variegata: anche per le festività Pasquali si conferma il trend di crescita degli ultimi 5 anni. Si registra infatti un incremento delle prenotazioni. “Chi viene in agriturismo si aspetta il racconto del piatto, dei prodotti che lo compongono, delle loro storia, di come li coltiviamo e dove. Vogliono vederlo, toccare con mano – racconta il ...

Pasqua - Coldiretti : il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani : Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili. Il timore – continua la ...

Coldiretti : Rota confermato a guida associazione di Milano - Lodi e Monza : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Alessandro Rota resta alla guida della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza anche per i prossimi 5 anni. Imprenditore agricolo 32enne di Cassano d’Adda (Mi), Rota era già presidente della Coldiretti Interprovinciale dal febbraio 2015 ed è stato confermato all’unan

Made in Italy - Coldiretti : la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana : Le esportazioni Made in Italy in Russia sono state di poco inferiori a 8 miliardi nel 2017, circa 3 miliardi in meno del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana, in occasione della decisione degli Stati Uniti e dell’Europa di espellere oltre cento diplomatici russi. A seguito delle sanzioni decise ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni a causa della mareggiata al Consorzio di bonifica” : “L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le localita’ La Macchia e La Vela nel comune di Nocera Terinese, dove e’ in corso la posa in opera della condotta”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea e’ interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e ...

UE - Coldiretti : con la fusione tra Bayer e Monsanto il 63% dei semi a 3 multinazionali : “Con la fusione tra Bayer e Monsanto, tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina si rischia che il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci finisca nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori“: è quanto afferma la Coldiretti (www.Coldiretti.it) nel commentare “la decisione della Commissione Ue ...

Coldiretti contro il Ceta : 'Frena la crescita dell'export alimentare in Canada' : Il Ceta? Una iattura per l'export alimentare in Canada. Almeno per la Coldiretti che ha sempre criticato e combattuto il trattato di libero scambio tra Europa e Canada. E se la Confederazione italiana ...

Michela Nieri a capo di Coldiretti Donne Impresa : 'Il 23% delle aziende agricole pistoiesi sono condotte da donne' : ... perché se vogliamo un futuro migliore dobbiamo dare a bambini e ragazzi l'opportunità di conoscere i valori della tradizione e le potenzialità per il futuro del grande mondo dell'agricoltura".

Coldiretti : via libera ad opportunità economiche montagna e zone interne : Non c'è alcun dubbio le foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l'approvazione ...

Vino - Coldiretti : gli italiani preferiscono il rosato - +20 - 7% : Fra i colori del Vino vince il rosato che è cresciuto del 20,7% nei consumi registrando il maggior incremento rispetto ai bianchi e ai rossi Doc e Docg che crescono, ma in maniera più morbida, con aumento rispettivamente del 3,9% e del 2,1%. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Ismea del 2017 in merito ai cambiamenti in atto nei calici degli italiani. Una tendenza sostenuta dal diffondersi di nuovi modelli di consumo come ...

Foreste - Coldiretti : 35mila nuovi posti di lavoro con una migliore gestione dei boschi : Fino a trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere da una migliore gestione dei boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti-FederForeste nel commentare positivamente l’approvazione del Testo Unico Forestale da parte del Consiglio dei Ministri. L’Italia – ...

Coldiretti : al via inchiesta UE contro l’invasione di riso da Birmania e Cambogia : Parte la procedura comunitaria per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA (“Tutto tranne le armi”) che nell’ultimo anno hanno dimezzato le quotazioni riconosciute agli agricoltori italiani su livelli insostenibili. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 100/30 del 16 marzo l’avviso di apertura di una inchiesta di salvaguardia relativa alle ...

Maltempo - Coldiretti : “La nuova ondata aggrava la conta dei danni” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove e’ ancora in corsa la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata da Burian che ha gia’ distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero ...