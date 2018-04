optimaitalia

: Clicca questa linea blu e accedi alla magia di #bluemagic.site: rischio WhatsApp, cosa non fare… - OptiMagazine : Clicca questa linea blu e accedi alla magia di #bluemagic.site: rischio WhatsApp, cosa non fare… - IPCNZACARIAS : ???Clicca questa linea blu e accedi alla ??? *Magia* ??? ?? - Lorenzo94S : ???Clicca questa linea blu e accedi alla ??? *Magia* ??? ?? -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Più di qualche nostro lettore avrà ricevuto il messaggio "blu e" in riferimento al sitosuin queste ore. Molti si staranno chiedendo di chesi tratta e se il link proposto sull'applicazione di messaggistica costituisca un pericolo: ebbene, unc'è e va opportunamente esaminato.Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'estensione privatamente.che, in maniera molto subdola proprio nella giornata di Pasqua, si è accompagnata a molte note di messaggi di auguri, così da essere resa molto appetibile. Abbiamo tuttavia elencato ilche si correva nel visitare il collegamento proposto, ossia quello di eseguire un virus pericoloso per smartphone ma anche per computer e allo stesso tempo quello di sottoscrivere servizi a pagamento non richiesti molto salati oltre che inutili.Il messaggio apparentemente ...