Claudio Amendola | Salvini il miglior politico degli ultimi trenta anni

ilgiornale

: Salvini il migliore da vent’anni? Ho sbagliato Dovevo dire trenta - Corriere : Salvini il migliore da vent’anni? Ho sbagliato Dovevo dire trenta - HuffPostItalia : Claudio Amendola: 'Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo: da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me… - LegaSalvini : Claudio Amendola al “Corriere”: “In questa occasione però mi sento in dovere (con me stesso) di risponderLe. Quando… -

(Di lunedì 2 aprile 2018)conferma il suo endorsement a Matteoe rilancia: "È il migliotrent'". L'attore lo scrive in una lettera aperta al Corriere con cui risponde ad Aldo Grasso che gli aveva dedicato il suo articolo della domenica, intitolato "La sinistra creativa di" e in cui gli ricordava quando lo stesso attore dava del "razzista" al leader della Lega. "Quando ho detto cheè ilventiho sbagliato, avrei dovuto dire", scrivenella sua replica, "In questo lungo periodo abbiamo assistito alla lenta ma inesorabile evaporazione della sinistra in tutte le sue accezioni, alla nascita di un partito azienda che tutto è stato (e ancora è) tranne che un partito, alla nascita di un movimento che per definizione è (meglio dire era ) anti-, oltre a tutte le varie ...