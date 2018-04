Classifica Atp | Nadal torna numero 1 Isner rientra nella top 10

Classifica Atp - Federer numero 1. Sale Del Potro : è sesto : Sono in tutto sei gli azzurri fra i primi 100 al mondo grazie al ritorno di Marco Cecchinato e la new entry Matteo Berrettini : il palermitano, reduce dal trionfo a Santiago, scala 10 posizioni ed è ...

Roger Federer è di nuovo al primo posto della Classifica Atp dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) : Il tennista svizzero Roger Federer è tornato al primo posto della classifica ATP, la più importante per i professionisti, dopo aver battuto l’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo di Rotterdam. Federer ha superato lo spagnolo Nadal, ed The post Roger Federer è di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti (ed è il più vecchio della storia) appeared first on Il Post.