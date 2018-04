Cinema | Spielberg debutta in vetta con Ready Player One

David di Donatello - Steven Spielberg e Diane Keaton all'evento del Cinema italiano : premio speciale per Stefania Sandrelli : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello . Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del ...

Steven Spielberg - il David di Donatello alla carriera andrà al celebre regista americano - Cinema - Spettacoli : Steven Spielberg riceverà il David alla carriera - Life Achievement Award nel corso della 62esima edizione dei Premi David di Donatello. In accordo con il consiglio direttivo, lo annuncia Piera ...

George Lucas - con Coppola e Spielberg posa la prima pietra del Lucas Museum of Narrative - Cinema - Spettacoli : Da quando è stato deciso che il museo di George Lucas sarebbe nato a Los Angeles, prima di posare la prima pietra del Lucas Museum of Narrative Art è passato un anno: ora, però, il regno del regista ...

Spielberg Mania su Sky Cinema - in prima tv stasera docu originale Hbo : In occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film 'The Post', un thriller politico sulle responsabilita' e i diritti della stampa con Meryl Streep e Tom Hanks protagonisti, Sky Cinema Hits (canale 304) presenta 'Spielberg Mania', un'intera settimana di programmazione fino a domenica 4 febbraio dedicata al regista e premio Oscar Steven Spielberg, con alcune delle celebri pellicole da lui dirette. Ad impreziosire la programmazione speciale, la ...

Steven Spielberg : “Nulla sostituirà mai il Cinema” : “Anche io guardo molte serie Tv, ma nulla sostituirà mai il cinema. Vedere un film in una sala buia, insieme a 500 sconosciuti, è una vera e propria esperienza sociale”. A parlare è Steven Spielberg, uno dei più grandi registi della storia del cinema, da giovedì nelle sale con il suo nuovo The Post e ospite d’eccezione di Movie Mag per il faccia a faccia con Federico Pontiggia. Movie Mag è in onda il prossimo 31 gennaio alle 23.05 e in replica, ...