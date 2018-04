Chiamati per nome

Liberi e Uguali neppure Chiamati alle consultazioni : non hanno i numeri per costituire un gruppo autonomo : Liberi e Uguali, ovvero il partito che sognava il 10% e si è dovuto accontentare del 3% e spicci. Un fiasco totale , quello del partitino di Pietro Grasso , Laura Boldrini , Massimo D'Alema e ...

Serie A Genoa - doppia seduta. Pereira e Galabinov Chiamati dalle Nazionali : GENOVA - doppia sessione di allenamento per il Genoa in vista del prossimo impegno di campionato con il Milan , in programma domenica , ore 18, allo stadio Ferraris. Oggi in programma una doppia ...

Elezioni - urne aperte fino alle 23 : Chiamati al voto 46 milioni di italiani : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Elezioni - seggi aperti : Chiamati al voto 46 milioni di italiani : Si sono aperti i seggi per le Elezioni politiche 2018. Le consultazioni si chiuderanno alle 23. chiamati al voto oltre 46 milioni e mezzo di elettori per la Camera dei deputati, quasi 43 milioni per ...

Vaccini : Burioni - Chiamati in causa per attrarre voti parte peggiore Paese. : ... evidenzia Burioni, la guardia non va abbassata: "I nuovi spazi di comunicazione, come internet, i social, sono molto importanti: se non li riempiamo noi con la voce autorevole della scienza - ...