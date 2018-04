Champions | Zidane | Cardiff è ormai il passato La Juve è cambiata parecchio

Real Madrid - Zidane e il ruolino da record : mai eliminato in Champions : Zidane torna a Torino. Città dove per sua stessa plurima ammissione ha imparato tanto, dove ha vinto meno di quanto fosse lecito attendersi e dove è stato trattato calcisticamente male nelle due ...

Champions - Zidane : "Questa Juve è cresciuta ancora - sarà dura. Ha mentalità vincente come il Real Madrid" : Il tecnico degli spagnoli: "Ancelotti mi aveva detto che era ancora più bello vincere in panchina e... l'ho provato"

AVVERSARIA JUVENTUS E' REAL MADRID/ Quarti Champions League : i bianconeri ritrovano Zidane dopo la finale 2017 : AVVERSARIA JUVENTUS è il REAL MADRID, sorteggio Quarti Champions League. Al prossimo turno si replicherà la finale 2016-2017 della prima coppa in Europa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Psg-Real Madrid - l’allenatore Zidane presenta così la partita di Champions [VIDEO] : Si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, match fondamentale per Psg e Real Madrid che hanno intenzione di superare il turno e raggiungere i quarti. Nei rispettivi campionati percorsi opposti con il club francese che da diverso tempo ha ipotecato la vittoria finale mentre gli spagnoli sono in difficoltà e nettamente indietro. Ma in Champions League è tutta un’altra storia, la squadra di Zidane ...

LIVE Real Madrid-Psg - Champions League in DIRETTA : formazioni ufficiali. Zidane lascia fuori Bale : c’è Isco! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di finale di Champions League. E’ una sfida stellare quella che va in scena al Santiago Bernabeu! Da un lato i galacticos, il Real Madrid vincitore della Champions per tre volte negli ultimi quattro anni; dall’altra i francesi che ambiscono a salire sul tetto d’Europa. Non è stata una stagione esaltante in Realtà per il Real, in notevole difficoltà ...

"Aggressivi e sereni" : così Zidane ha conquistato la Champions : Aggressività e serenità . Sono i due ingredienti principali della ricetta con cui Zinedine Zidane ha conquistato la 12esima Champions League della storia del Real Madrid, battendo la Juventus per 4-1 ...

Negli spogliatoi di Cardiff il discorso motivazionale di Zidane nell'intervallo della finale di Champions League vinta contro la Juventus : Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, motivava i suoi giocatori durante l'intervallo della finale di Champions League contro la Juventus, sul risultato di 1-1. 'Sono due cose ragazzi... ...