Champions | Nainggolan convocato | disponibile il calciatore della Roma

Bologna-Roma : esce Nainggolan - allarme Champions : allarme Nainggolan in vista di Barcellona-Roma, sfida d’andata dei quarti di Champions League. Il centrocampista dei giallorossi al 17′ del primo tempo della sfida contro il Bologna in trasferta è dovuto uscire dal campo zoppicante, a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Al suo posto, in campo Gerson. L'articolo Bologna-Roma: esce Nainggolan, allarme Champions sembra essere il primo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Champions : Nainggolan - quarti meritati : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "È un bel momento, ci abbiamo lavorato tanto e ce lo meritiamo: sognavamo una qualificazione come questa". Radja Nainggolan non nasconde la gioia per il passaggio ai quarti di ...

Roma - Alisson : 'Corsa Champions solo su noi stessi. Nainggolan...' : Alisson , portiere della Roma , dice la sua a Premium Sport sulla corsa Champions : 'La corsa Champions va fatta su noi stessi, certamente. Il mister ha detto la cosa giusta, ora serve continuità. A noi serviva fare 90 minuti con l'atteggiamento positivo ...