Champions | Montella ci riprova | dopo il Manchester tocca al Bayern

Montella : 'Vorrei la Roma in Champions' : 'Un'emozione unica, per il livello della partita e dell'avversario, e' stato come aver vinto la Supercoppa italiana col Milan - confessa il tecnico ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - ...

Siviglia - Montella : 'Champions? Sogno la Roma in finale. La Juventus...' : Vincenzo Montella , tecnico del Siviglia , ex di Roma , Catania, Fiorentina e Milan, parla a Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport : 'Il compito più arduo tra Roma e Juve in Champions? Non ho ancora incontrato né Barcellona né il Real. Sono due squadre differenti, piene di talento. Ci vorrà anche molta fortuna. La Juventus ...

Sorteggio Champions - Montella : “Bayern favorito ma ci proveremo” : “Preferivo non incontrare una squadra spagnola in questa fase, così va bene giocare contro il Bayern. È una delle quattro migliori squadre al Mondo, come ha dimostrato negli ultimi anni, ma a questo punto tutte le squadre erano forti. Sono felice perché non ho mai giocato nel loro stadio”. Così l’allenatore del Sivgilia Vincenzo Montella commenta l’accoppiamento contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions ...

Siviglia ai quarti di Champions - Montella si toglie qualche sassolino : 'lezione al Milan? No - ma...' : Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League con il Siviglia, Vincenzo Montella ha mandato un messaggio non troppo velato al Milan LaPresse/AFP L'esonero a fine novembre il punto più ...

Champions League - dopo la Juve ecco la Roma : due italiane ai quarti dopo 11 anni. E Montella elimina Josè Mourinho : dopo Higuain-Dybala, ecco Under-Dzeko: nelle prime otto squadre d’Europa ci sono due italiane. Il gol del bosniaco ha permesso alla Roma di recuperare lo svantaggio dell’andata e di eliminare gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Juventus raggiunta e calcio italiano (mortificato dalla mancata qualificazione della nazionale a mondiali) con doppia rappresentanza nei quarti della Champions League. Un risultato che l’Italia non raggiungeva ...

MONTELLA - DI FRANCESCO E ALLEGRI/ Tre italiani ai quarti di Champions - si affronteranno? Venerdì la risposta : MONTELLA, Di FRANCESCO e ALLEGRI: tre italiani ai quarti di Champions, aspettando Conte. Grande successo dei tecnici del Bel Paese, entrati nel club delle prime otto d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Champions League - il trionfo di Montella : umilia Mourinho - il Siviglia elimina il Manchester United : Clamoroso all'Old Trafford: Vincenzo Montella guida il Siviglia all'impresa, vince 2-1 ed elimina il Manchester United di Josè Mourinho dalla Champions League . Una delle più grandi sorprese della ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Champions - Montella elimina Mourinho e il web si scatena : La clamorosa eliminazione del Manchester United di José Mourinho per mano del Siviglia di Montella resterà una delle grandi sorprese di questa edizione della Champions League. Inevitabilmente sui ...

Champions - Montella elimina Mou : “serata speciale” : “Vincere in questo stadio, fare un risultato prestigioso in questo stadio mi rende felice, molto felice. E’ una serata speciale”. Le parole di Vincenzo Montella dopo il successo all’Old Trafford, segnato dalle reti di Ben Yedder, cui il tecnico italiano fa i complimenti: “Il merito è suo. Sono felice anche per lui, anche perchè ultimamente ha un po’ sofferto per le mie scelte”. “Il sorteggio? Non ...

Montella ai quarti di Champions : 'Io in finale con Di Francesco' : Roma, 14 mar. , askanews, Il Siviglia sbanca l'Old Trafford per 2-1 e si qualifica ai quarti di finale di Champions League a spese dello United di Mourinho. I ragazzi di Montella puntano sul palleggio ...

Champions - Man United-Siviglia 1-2 : Ben Yedder manda Montella ai quarti : Vincenzo Montella batte José Mourinho. A inizio stagione sarebbe stato impossibile, ora suona semplicemente strano. Ma chiariamo subito, il 2-1 con cui il Siviglia sbanca Old Trafford e si guadagna i ...

