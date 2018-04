Catalogare il mondo animale | uccelli | pesci e altre creature

lastampa

: RT @PaolaToogoodxme: #CapoVersi A tre o quattro anni caricare il cannone di parole e poi sparare. Quindi cercare di vedere dov'è il mondo… - henrirouen : RT @PaolaToogoodxme: #CapoVersi A tre o quattro anni caricare il cannone di parole e poi sparare. Quindi cercare di vedere dov'è il mondo… - SimonaMascaro : RT @PaolaToogoodxme: #CapoVersi A tre o quattro anni caricare il cannone di parole e poi sparare. Quindi cercare di vedere dov'è il mondo… - Blogjuls : RT @PaolaToogoodxme: #CapoVersi A tre o quattro anni caricare il cannone di parole e poi sparare. Quindi cercare di vedere dov'è il mondo… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) ... Editoriale Scienza, 40 pp., 13,90 euro, di Lucia Scuderi, primo titolo della collana Ti presento la mia famiglia , che in questo volume esplora per l'appunto ildei, come nell'ultimo ...