leggioggi

: Cassa Forense, bando prestiti per avvocati under 35 - - LeggiOggi_it : Cassa Forense, bando prestiti per avvocati under 35 - - NikVisco : RT @StudioCataldi: Cassa forense: contributi pieni anche per gli avvocati più anziani: di Annamaria Villafrate… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Cassa forense: contributi pieni anche per gli avvocati più anziani -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Laha indetto anche per l’anno 2018 unper l’erogazione dia favore disotto i 35 anni con l’obiettivo di supportarli nell’avviamento della loro attività professionale. Il prestito concesso va da 5 a 15 mila euro rimborsabile fino a 5 anni per gli iscritti alla. “Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell’abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati dallaall’Istituto di credito, fino ad esaurimento dell’importo stanziato pari ad € 1.500.000,00 – si legge nel comunicato della-. L’Ente fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento ...