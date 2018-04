casa doxa domotica smart working

agi

(Di lunedì 2 aprile 2018) Non è certo un segreto che gli italiani siano un popolo particolarmente legato alla propria. Le quattro pareti domestiche sono ancora saldamente in testa ai pensieri degli abitanti della penisola. Ce lo conferma l’ultimo report di(una delle principali aziende italiana di ricerche di mercato) realizzato nel novembre del 2017 su un campione di 6000 interviste. Dalla ricerca emerge infatti come lasia in cima alle priorità degli italiani per il 74% degli intervistati. Per 4 italiani su 10, l’attaccamento allaè perfino aumentato rispetto a cinque anni fa. Buona parte degli italiani confessa di trovarsi bene nella propria abitazione, ma se potesse farebbe dei cambiamenti. Su una scala da 1 a 10, il campione ha risposto che il gradimento rispetto alla propriaè, in media, di 7,6. Il lavoro in soggiorno Secondo, inoltre, ...