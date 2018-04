Cancellati Uomini e donne e Il Segreto oggi 2 4 | decisione Mediaset

Blastingnews

: RT @mirella_trento: Tutti conosciamo la versione di Cappuccetto Rosso e nessuno conosce quella del lupo. Forse ci parlerebbe di solitudine… - SweetRo85325509 : RT @mirella_trento: Tutti conosciamo la versione di Cappuccetto Rosso e nessuno conosce quella del lupo. Forse ci parlerebbe di solitudine… - gennaropicciri : Io sono dalla parte delle donne e degli uomini di Palestina che in queste ore stanno difendendo il loro diritto ad… - pseudo_laura : RT @mirella_trento: Tutti conosciamo la versione di Cappuccetto Rosso e nessuno conosce quella del lupo. Forse ci parlerebbe di solitudine… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Arrivano delle brutte notizie per i fan die Il2 aprile la trasmissione di Maria De Filippi non andrà in onda come di consueto.ha preferito sospendere la messa in onda solo per questa giornata di Pasquetta. Il motivo, infatti, è legato proprio al giorno festivo. Ma il celebre people show non è l'unico programma a saltare l'appuntamento pomeridiano. Saltanoe Barbara d'Urso: ecco il palinsesto di lunedì 2 aprile 2018 Oltre a2 aprile non verranno trasmessi neanche le soap spagnole 'Una Vita' e 'Il'. Nel palinsesto odierno non figurano neanche 'Beautiful' e la trasmissione di Barbara d'Urso 'Pomeriggio 5'. Al loro posto verranno trasmessi due film americani 'Qualcosa di personale' dalle 13.41 alle 16.20 e 'Un amore da vicino' dalle 16.30 alle 18.45. Non saltano, invece, il Day Time de 'L'Isola dei Famosi' ...