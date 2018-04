Cancellarsi da Facebook L' operazione è più difficile di quanto si possa pensare | colpa

Facebook : il co-fondatore di WhatsApp invita a Cancellarsi - lo scandalo : La notizia più battuta dai principali siti d'informazione globale vede, nelle ultime ore, il social-network più amato di sempre, ' # Facebook ', finire al centro delle polemiche, a seguito del ...

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere Foto - Chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger)

Facebook : il co-fondatore di WhatsApp invita a Cancellarsi - lo scandalo : La notizia più battuta dai principali siti d'informazione globale vede, nelle ultime ore, il social-network più amato di sempre, 'Facebook', finire al centro delle polemiche, a seguito del clamoroso scandalo della società di consulenza 'Cambridge Analytica', che avrebbe ricevuto i dati personali degli utenti, per fini legati alla propaganda politica. 'Delete Facebook' è divenuto argomento di massa su Twitter e non solo. 'Delete Facebook': è ...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a Cancellarsi da Facebook «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società

Come Cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...

Come Cancellarsi da Facebook definitivamente dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Co-fondatore di Whatsapp : "È ora di Cancellarsi da Facebook" : Lo scorso mese ha investito 50 milioni di dollari in Signal, che vuole porsi proprio come un'alternativa indipendente a quello che è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, con un ...

Come Cancellarsi da Facebook e dagli altri social network : Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili social, al netto delle “diete digitali” (Come non bastassero quelle alimentari), o chi è in ansia dopo l’ennesimo scandalo sull’utilizzo improprio dei dati (vedi alla voce: Cambridge Analytica) può a un certo punto scegliere di cancellarsi da Facebook o dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però ...

Come Cancellarsi da Facebook e dagli altri social network : Chi è stanco di stare appresso a notifiche, commenti, cuoricini e qualsivoglia contenuto sui propri profili social, al netto delle “diete digitali” (Come non bastassero quelle alimentari), può sempre scegliere di cancellarsi da Facebook o dalle altre piattaforme a cui è iscritto. Se si aspetta però che i social network gli rendano la vita facile, si illude: sono aziende e, Come tali, vivono delle informazioni degli utenti. Sono ...