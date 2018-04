Calcio | Serie A 2018 | i migliori italiani della 30ma giornata Bonucci show allo Stadium

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Trentesimaper il campionato diA di: siamo davvero vicini al momento cloustagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causapresenza delle festivitàSanta Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, successo sofferto (ma nettissimo) per la Lazio, mentre arriva lo stop per la Roma. In coda fondamentale vittoria per il Chievo sulla Samp. Andiamo a rivivere il turno con tutti iin campo. Stefano Sensi: davvero impressionante. Nellastrepitosa del Sassuolo in casa contro un Napoli arrembante, fermato sull’1-1, si poteva dare risalto alle parate di Consigli o al talento di Politano, anche autore del gol, ma la ...