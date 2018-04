Calcio | Messi | ' Quanti anni mi restano? Presto per pensarci'

Calcio mercato Inter - prenotato Cuello : è considerato il nuovo Messi : Calciomercato Inter – L’ Inter è in fase di ripresa, in particolar modo continua la corsa alla Champions League dopo il netto successo sul campo della Sampdoria. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al Calciomercato , secondo quanto riporta gazzamercato.it il club nerazzurro è rimasto stregato da Tomas Cuello , talento classe 2000 dell’Atletico Tucuman, considerato il nuovo Messi . Proprio il calciatore del Barcellona ha dato la ...

Spagna esalta Messi'è il Dio del Calcio ' : ANSA, - ROMA, 15 MAR - ''Dio salvi il re''. La Spagna è di nuovo ai piedi di Leo Messi che con una grande prestazione e una doppietta che ha raggiunto quota 100 reti in Champions League, prendendo per ...

Spagna esalta Messi'è il Dio del Calcio ' : ANSA, - ROMA, 15 MAR - ''Dio salvi il re''. La Spagna è di nuovo ai piedi di Leo Messi che con una grande prestazione e una doppietta che ha raggiunto quota 100 reti in Champions League, prendendo per ...

Calcio mercato - Messi-Manchester City : ecco tutta la verità : Continuano a circolare voci su un possibile futuro di Messi con la maglia del Manchester City , il direttore esecutivo del club inglese, lo spagnolo Ferrán Soriano ha dichiarato che “non c’è possibilità” per la fumata bianca alla trattativa. “Non c’è possibilità di metterlo sotto contratto, conosco bene Leo e la sua famiglia e so che stanno bene a Barcellona, ??che è dove deve essere, ci faremo strada senza di lui, ...

Calciomercato Roma - l’annuncio di Di Francesco su Dzeko! “Ho chiesto Messi ma…” : Calciomercato Roma – La Roma pensa alla gara di campionato contro la Sampdoria ma anche e soprattutto al mercato con la situazione legata all’attaccante Dzeko, in trattativa con il Chelsea. Sull’argomento ha dato indicazioni il tecnico Di Francesco in conferenza stampa: “Dzeko ed Emerson sono entrambi a disposizione, li farò giocare se lo riterrò opportuno. Non credo che la Roma o io ci priveremmo volentieri di uno come ...