Burnout Paradise Remastered Recensione | si torna in strada sulle note dei Guns ‘n Roses

Dopo 10 anni Burnout Paradise torna a conquistare la prima posizione nella classifica UK : L'edizione rimasterizzata di Burnout Paradise sembra aver fatto breccia nel cuore dei giocatori del Regno Unito, il titolo è risultato il nuovo gioco più venduto della settimana in UK, anche se forse la parola 'nuovo' non è propriamente quella più indicata.Come segnala Games Industry, Burnout Paradise Remastered di EA è quindi il gioco fisico più venduto della settimana, il che significa che il titolo ritorna al n. 1 dieci anni Dopo aver ...

Burnout Paradise REMASTERED disponibile da oggi : È disponibile da oggi BURNOUT PARADISE REMASTERED, la riedizione del titolo di guida arcade di Electronic Arts e Criterion Games per PlayStation 4 e Xbox One. Torna a PARADISE City con BURNOUT PARADISE REMASTERED Tornati a PARADISE City, i videogiocatori saranno chiamati ancora una volta a scatenare il caos nel mondo dei motori: dai viali del frenetico centro città alle selvagge strade di ...

Il prossimo titolo di Criterion potrebbe essere in qualche modo ispirato a Burnout Paradise : Di Burnout Paradise Remastered ne abbiamo già parlato in modo approfondito nella nostra recensione e, a quanto pare, il gioco potrebbe ispirare il prossimo progetto in cantiere di Criterion, o almeno così sembra stando a quanto riferito dal general manager e executive producer della compagnia, Matt Webster.Come riporta Gamingbolt, Webster ha rilasciato interessanti dichiarazioni a VG247.com dalle quali apprendiamo che il prossimo gioco Criterion ...

Burnout Paradise Remastered - recensione : Che fine ha fatto Burnout e cosa sta facendo Criterion? Quante volte vi siete fatti queste domande negli ultimi anni? Dopo averci "regalato" il divertente spin-off Burnout Crash! nel 2011, lo sviluppatore britannico sembrava aver dimenticato la sua creatura più famosa per dedicarsi a Need for Speed e ad altri titoli griffati Electronic Arts. Da tempo i fan chiedono a gran voce un nuovo gioco, ma il colosso americano ha sempre fatto orecchie da ...

GR Live : la nostra diretta di Burnout Paradise Remastered : Questa settimana Burnout Paradise Remastered si prepara a debuttare su PS4 e Xbox One e per celebrare l'evento, abbiamo deciso di dedicare le nostre due ore di streaming al ritorno di questo grande classico per chi ama le quattro ruote. Vi aspettiamo dalle 16 sulla nostra Gamereactor Live page . Testi correlati

Burnout Paradise Remastered : un video lo mette a confronto col capitolo orginale : Criterion e Electronic Arts hanno recentemente annunciato Burnout Paradise Remastered, il ritorno su PC, PS4 e Xbox One del celebre capitolo del franchise uscito nel 2008. In queste ore su YouTube è apparso un primo video confronto tra le due edizioni, che evidenzia il miglioramento grafico che può vantare la Remastered del gioco.Come apparso sulle pagine di PlayStation Universe, il video è stato pubblicato dall'utente YouTube Cycu1 e si basa ...

Burnout Paradise Remastered includerà la gloriosa colonna sonora del capitolo originale : In seguito all'annuncio di Burnout Paradise Remastered si sono vorticosamente inseguite numerose voci di corridoio, la maggior parte relative alla presenza poi smentita di microtransazioni all'interno del gioco.Una nuova conferma arriva però da Criterion stessa, che come riporta Videogamer.com ha preso la parola su Twitter rispondendo a un fan che chiedeva delucidazioni riguardo la colonna sonora del gioco. Burnout Paradise Remastered includerà ...

EA non ha nulla da annunciare su una versione Switch di Burnout Paradise Remastered : Poco tempo fa EA ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Burnout Paradise Remastered per PS4, Xbox One e, più avanti, anche per PC. Ultimamente la compagnia è intervenuta a chiarire la questione delle microtransazioni che, a quanto pare, non saranno presenti nel gioco.Ma EA, come segnala Nintendolife, è stata anche interpellata da Polygon sulla possibile versione per Switch e, al riguardo, ha comunicato che non esistono annunci su un eventuale ...

EA conferma : niente microtransazioni in Burnout Paradise Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa è stato annunciato il nuovo Burnout Paradise Remastered per PS4, Xbox One e PC, la versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2008 che tornerà il prossimo 16 marzo su console, mentre per la versione PC bisognerà attendere la fine dell'anno.In seguito all'annuncio di Burnout Paradise Remastered il titolo ha fatto la sua comparsa sugli store online e, qualche giocatore interessato, ha notato che nella ...

Burnout Paradise Remastered : il gioco è stato annunciato per PS4 - Xbox One e PC : Burnout Paradise è stato inizialmente lanciato nell'ormai lontano 2008, trascinando i giocatori in un mondo di bolidi svettanti su strada, corse adrenaliniche ed epici incidenti automobilistici.Ebbene, come riporta Dualshockers, sarà presto possibile tornare a varcare l'asfalto a bordo della nostra macchina preferita, EA ha infatti annunciato una versione rimasterizzata del gioco. Burnout Paradise Remastered arriverà per PS4, Xbox One e PC il 16 ...

Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One - uscita e dettagli : Burnout Paradise Remastered è stato ufficialmente annunciato anche con una data di uscita: sarà disponibile dal 16 marzo su PS4 e Xbox One. La prima riedizione del gioco di Electronic Arts arriva dopo ben dieci anni di distanza dal primo rilascio. Criterion Games ed Electronic Arts annunciano quindi che Burnout Paradise Remastered avrà anche contenuti originali e otto espansioni. Gli appassionati del gioco potranno così tornare a Paradise ...