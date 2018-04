Buon compleanno Flavia Perina | Innocenzo Cruciani | Pjanic…

Buon compleanno Aibreán Amadán - Alfio Marchini - Simona Ventura… : Buon compleanno Aibreán Amadán, Alfio Marchini, Simona Ventura… …Arrigo Sacchi, Chiara di Paola, Ettore Mo, Paolo Baggiani, Solvejg d’Assunta, Milan Kundera, Rolf Hochhuth, Ali MacGraw, Guido Podestà, Saverio Marconi, Fiammetta, Paolo Conti, Vincent Bolloré, Alberto Zaccheroni, Giancarlo Antognoni, Gianfranco Miccichè, Roberto Pruzzo, Sandro Veronesi, Susan Boyle, John Elkann, Cristiano Doni, Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, ...

Auguri 50 anni - frasi di Buon compleanno : aforismi spiritosi - simpatici e in rima : Quello dei 50 anni è un compleanno che rappresenta un’importante tappa nella vita di un essere umano. Siete alla ricerca di aforismi spiritosi, magari in rima, da dedicare ad un vostro caro che si accinge a compiere gli anni? Siete nel posto giusto. Ecco una serie di idee simpatiche per un biglietto d’Auguri che sia simpatico e ironico, ma che, al contempo, esprima l’affetto che provate per il festeggiato. Scopriamo gli aforismi più originali e ...

Buon compleanno Carlo Rubbia - Anna Finocchiaro - Isabella Ferrari… : Buon compleanno Carlo Rubbia, Anna Finocchiaro, Isabella Ferrari… …Tommaso Forese, Marco Vignudelli, Richard Chamberlain, Karl-Heinz Schnellinger, Christopher Walken, Lara Saint Paul, Domenico Mogavero, Al Gore, Lele Mora, Olli Rehn, Jacopo Fo, Marcello Sorgi, Luca Doninelli, Antonio Ingroia, Antonio Martusciello, Francesco Moriero, Ewan McGregor, Ivan Origone, Eros Pisano… Oggi 31 marzo compiono gli anni: Tommaso Forese, operatore sicurezza; ...

Buon compleanno Marvel! Best Movie ad aprile festeggia i dieci anni dell'MCU dedicando la cover ad Avengers : Infinity War - Best Movie : ... per celebrare l'apocalisse silenziosa proposta dal film, Best Movie dedica uno speciale alla fine del mondo al cinema, da Mad Max a Matrix . Ghost Stories , invece, adattamento cinematografico della ...

Buon compleanno Fabio Isman - Bernardo Corradi - Philippe Mexès… : Buon compleanno Fabio Isman, Bernardo Corradi, Philippe Mexès… …Robert Badinter, Giuseppe Frigo, Valerio Onida, Warren Beatty, Roberto Formigoni, Alfredo Meocci, Curzio Maltese, Loris Stecca, Maurizio Vandelli, Eric Clapton, Dori Ghezzi, Céline Dion, Rosa d’Amato, Paola Iezzi, Antonio Langella, Andrea Luci, Sergio Ramos… Oggi 30 marzo compiono gli anni: Francesco Pontone, politico, avvocato; Robert Badinter, avvocato, politico; Laura Frausin ...

Buon compleanno Fabio Isman - Bernardo Corradi - Philippe Mexès… : Buon compleanno Fabio Isman, Bernardo Corradi, Philippe Mexès… …Robert Badinter, Giuseppe Frigo, Valerio Onida, Warren Beatty, Roberto Formigoni, Alfredo Meocci, Curzio Maltese, Loris Stecca, Maurizio Vandelli, Eric Clapton, Dori Ghezzi, Céline Dion, Rosa d’Amato, Paola Iezzi, Antonio Langella, Andrea Luci, Sergio Ramos… Oggi 30 marzo compiono gli anni: Francesco Pontone, politico, avvocato; Robert Badinter, avvocato, politico; Laura Frausin ...

Buon compleanno Terence Hill - Elena Sofia Ricci… : Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci… …Paola Binetti, Astrud Gilberto, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio Placido, Ileana Argentin, Alberto di Chiara, Sabrina Impacciatore, Rui Costa, Sebastiano Siviglia, Fabrizio Corona, Paolo Roversi, Fabio Borini… Oggi 29 marzo compiono gli anni: Giovanni Calveri, ex calciatore; Giorgio Azzolini, ...

Buon compleanno Terence Hill - Elena Sofia Ricci… : Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci… …Paola Binetti, Astrud Gilberto, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio... L'articolo Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci… proviene da Roma Daily News.

Buon compleanno Lady Gaga : 7 ragioni che dimostrano che è la numero uno : Tanti, tanti auguri Lady Gaga! Mother Monster compie oggi 32 meravigliosi anni e la celebriamo con le ragioni che dimostrano che è la numero uno! [arc id=”aaa7c807-a365-436b-9b84-001c621ee017″] Oltre agli auguri di compleanno, facciamo a Gaga gli auguri di pronta guarigione: in questo periodo si sta prendendo cura di se stessa dopo essere stata costretta a cancellare i concerti del tour 2018 a causa dei dolori dovuti ...

Buon compleanno FRANCESCO NUTI IV - Dal 9 aprile al 17 maggio al Cinema Terminale di Prato : In quattro edizioni, " BUON COMPLEANNO FRANCESCO NUTI ", ha riproposto tutto il mondo del celebre cineasta, con uno straordinario successo di pubblico e numerosi ospiti tra cui Giuliana De Sio, Edy ...

Buon compleanno Pino Frangi - Ilaria Occhini - Lady Gaga… : Buon compleanno Pino Frangi, Ilaria Occhini, Lady Gaga… …Alberto Grimaldi, Giovanni Marongiu, Neil Kinnock, Paolo Vigevano, Claudio Lolli, Massimo Bonetti, Paola Tedesco, Imma Battaglia, Odoacre... L'articolo Buon compleanno Pino Frangi, Ilaria Occhini, Lady Gaga… proviene da Roma Daily News.

Buon compleanno Stefania Cuccato - Jenny Luna - Luca Zaia… : Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca Zaia… …Guido Bodrato, Gino Pivatelli, Francesco Janich, Sandro Munari, Cristiano Minellono, Mariano Rajoy, Quentin Tarantino, Andrea Giordana, Pietro Iurlaro, Gianluigi... L'articolo Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca Zaia… proviene da Roma Daily News.

Buon compleanno Capitan Findus : 50 anni e non sentirli : Capitan Findus non è un Capitano qualunque, perché per grandi e piccoli lui è IL Capitano, che quest’anno festeggia 50 anni di avventure tra i mari e… in tv. È alla fine degli anni 60 che appare il primo spot in cui è protagonista e da allora ha saputo conquistare intere generazioni di mamme e bambini. Nel tempo ha avuto tanti compagni di viaggio al suo fianco e affrontato tante sfide, sempre in grado di infondere in tutti il coraggio necessario ...

Buon compleanno Capitan Findus : 50 anni e non sentirli : Ad Explora, il museo dei bambini di Roma, sono in programma fino a maggio laboratori dedicati alla conoscenza del mare e al mondo che ruota intorno ad esso, dalla scienza alla geografia, dalla ...