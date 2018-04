Bundesliga | risultati e classifica dopo la 28a giornata

Bundesliga : risultati e classifica dopo la 27a giornata : Il Bayern Monaco perde 2-1 contro il Lipsia e rimanda la festa scudetto. Schalke 04 , 1-0 al Wolfsburg, e Borussia Dortmund , 1-0 contro l'Hannover, lottano per il secondo posto. L'Amburgo si avvicina ...

Bundesliga - risultati e gol della 27giornata : vince il Borussia - colpo Colonia : Il sabato, in Bundesliga, era stato ricco di gol. Le emozioni non sono mancate nemmeno quest'oggi nelle due gare che, in attesa dell'ultima sfida tra il Lipsia e la capolista Bayern Monaco, hanno ...