Buffon | ' Il Real è più forte ma la qualificazione 50 e 50'

Buffon 'storia dice che Real il n.1' : ROMA, 2 APR - "Il Real è di gran lunga la squadra migliore del mondo ma la qualificazione è al 50%". Così Gigi Buffon a 'Marca' alla vigilia del quarto di Champions tra Juve e gli spagnoli. "Il Real - aggiunge il capitano bianconero - è migliore della Juve, ma ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un'intervista a 'Marca'. 'Il Real - aggiunge il ...

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Juventus-Real Madrid - Buffon a Marca : 'Qualificazione al 50%. CR7? Ha l'istinto assassino' : Penso che il Real sia la migliore squadra del mondo: vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto", ha proseguito Buffon. "Nessuna squadra è invincibile, ma è sicuramente complicato ...

Juventus-Real Madrid - il pronostico di Buffon : “Cristiano Ronaldo letale ma…” : Juventus-Real Madrid, si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita importantissima in vista della gara di ritorno. Ecco l’intervista di Buffon in vista del match e riportata da ‘Marca’, il numero uno bianconero si candida ad essere protagonista: “Non ho mai visto nessuno con l’istinto assassino di CR7 . – ha dichiarato l’esperto portiere – Il portoghese ha ...

Juventus - Buffon 'La forza del cinismo ma ora testa al Real' : Sappiamo di giocare contro la squadra più forte del mondo, sono i detentori per due edizioni della Champions e non è casuale, non ci vuole Buffon per esaminare la forza del Real. La speranza è di ...

Juventus - Allegri : "Real? Testa solo al Milan. Buffon - Chiellini e Lichtsteiner titolari" : Un passo alla volta. Guai a proiettare la mente già alla sfida di martedì contro il Real Madrid. Sabato sera c'è il Milan, un Milan con numeri da Juve , almeno nel 2018, : "Ci penseremo da domenica e ...

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : Gigi Buffon racconta la sua carriera in una ua diretta Facebook, organizzata dalla Uefa dal a Vinovo. Dal debutto, ai compagni. Fino alla sfida con il Real Madrid. La partita ' Germania-Italia del ...

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : "Germania-Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio nel Parma contro il ...