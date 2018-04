Bruce Dickinson degli Iron Maiden | «Sono atterrato nella realtà»

vanityfair

: quero ler 'Bruce Dickinson: Uma Autobiografia' - DominoSimmons : quero ler 'Bruce Dickinson: Uma Autobiografia' - maurosecci1 : @paolamaugeri ciao amore wiki paola 2 ore fa cristina scabbia a scritto il msg che lascia i lacuna coil ,peccato or… - ma_ferrario : RT @FridaSciolla: “L’autobiografia di un uomo che non ha risparmiato un secondo della propria esistenza e della propria energia inventiva”… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Questa intervista è tratta dal numero 13 di Vanity Fair in edicola dal 28 marzo 2018 L’intervista è fissata allo stand dell’automobile che vola (e non è un modo di dire) al Motor Show di Ginevra. Oltre che frontman, la band che in qualche modo ha inventato l’heavy metal,è un pilota d’aerei ed è stato invitato a presentare questo prototipo a metà tra autovettura ed elicottero. LEGGI ANCHEIl ritorno del rock e i concerti imperdibili del 2018 Arrivo una mezz’ora prima e lui è già lì, seduto a un simulatore di volo a discutere animatamente dettagli così tecnici di cui riesco solo a intuirne il senso. Per fortuna l’argomento dell’intervista è tutt’altro. Il 29 marzo esce, in Italia, la sua autobiografia, A cosa serve questo pulsante?: l’infanzia, le prime band, la sua passione per il volo e per la scherma che ha praticato a livello agonistico. «Mi alleno ...