Bruce Dickinson degli Iron Maiden : «Sono atterrato nella realtà» : Questa intervista è tratta dal numero 13 di Vanity Fair in edicola dal 28 marzo 2018 L’intervista è fissata allo stand dell’automobile che vola (e non è un modo di dire) al Motor Show di Ginevra. Oltre che frontman degli Iron Maiden, la band che in qualche modo ha inventato l’heavy metal, Bruce Dickinson è un pilota d’aerei ed è stato invitato a presentare questo prototipo a metà tra autovettura ed elicottero. LEGGI ANCHEIl ritorno del rock e i ...