Brindisi : emofiliaco non curato al pronto soccorso perché non c'è il farmaco : Storia incredibile quella che ci arriva dalla Puglia, precisamente da Brindisi, dove la madre di un giovane di 16 anni ha vissuto nella giornata di Pasqua un vero e proprio incubo dovuto all'impossibilità di curare il figlio presso il locale ospedale per mancanza del farmaco necessario. Stando al racconto dei familiari il ragazzo, affetto da emofilia A grave, è giunto al pronto soccorso dell'Ospedale Perrino di Brindisi nel pomeriggio della ...