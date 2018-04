Brendan Fraser | «Resurrezione di un ex attore prodigio»

vanityfair

(Di lunedì 2 aprile 2018) Quest’articolo è stato pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair, in edicola il 28 marzo.vuole farmi conoscere il suo cavallo. «L’ho preso perché è grosso», dice, mentre se ne sta in piedi in una stalla a Bedford, nello Stato di New York. Tira fuori dalla tasca una bandana verde e pulisce con dolcezza gli occhi dell’animale. Il cavallo si chiama Pecas, parola che in spagnolo significa lentiggini.lo ha visto per la prima volta sul set di una serie prodotta da History Channel nel 2015, Texas Rising.interpretava un Texas Ranger della metà del XIX secolo. Giravano la serie giù in Messico, dice, quando di colpo lui e il cavallo si sono riconosciuti. «Adesso non voglio esagerare – com’è che si dice? Antropomorfic… antropomorfizzare… Non voglio dire che quest’animale sia umano, ma sembrava avesse bisogno di aiuto. Per la serie: Fammi scappare di ...