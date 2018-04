Brad Pitt e Angelina Jolie | il divorzio è quasi definitivo | ultime news

Fury / Su Rai 3 il film drammatico con Brad Pitt pluripremiato dalla critica (oggi - 29 marzo 2018) : Fury, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Jon Bernthal, alla regia David Ayer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Angelina Jolie non frequenta nessun altro (dopo Brad Pitt) : Come procede la vita di Angelina Jolie dopo Brad Pitt? A dar retta a diverse voci l’attrice, che ha detto addio al collega nel settembre 2016, starebbe frequentando un nuovo uomo. Un agente immobilare, più grande di lei, e decisamente lontano dal mondo di Hollywood. Un gossip, questo, che si è fatto più insistente nelle ultime settimane ma che non troverebbe riscontro. Secondo il sempre ben informato People, la 43enne al momento sarebbe ...

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due : Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? La foto Da quando Jennifer Aniston si è separata da Justin Theroux, molti hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma tra l’attrice e l’ex marito Brad Pitt. Quest’ultimo, com’è noto, ha chiuso nel 2016 il suo lungo matrimonio con Angelina Jolie. Ebbene, il sogno di alcuni […] L'articolo Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due proviene da Gossip e Tv.

Angelina Jolie - dopo Brad Pitt il suo cuore batte per Garrett Hedlund : Tempo di un nuovo amore per Angelina Jolie. Dimenticare Brad Pitt è difficile, ma evidentemente non impossibile. La notizia arriva dal sito Radar Online secondo cui a rubare il cuore dell’attrice sarebbe un uomo di 9 anni più giovane: il collega Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di Patroclo nel colossal epico del 2004 Troy, in cui Pitt ha il ...

