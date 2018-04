Boxe | chi contro Joshua dopo Parker?

Anthony Joshua - icona imbattibile della Boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : Il mondo della boxe abbraccia un campione vero con delle caratteristiche fisiche spaventose e in grado davvero di dominare sul ring. Anthony Joshua è davvero un pugile imbattibile? Questo è quello ...

Anthony Joshua - icona imbattibile della Boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : La boxe sembra avere davvero svoltato con Anthony Joshua. Dopo il match epocale con Klitschko dello scorso anno, il britannico ha saputo mandare in visibilio la folla oceanica che lo ha supportato a Cardiff e ha sconfitto Joseph Parker: il match tra i due imbattuti ha premiato il padrone di casa che così ora è Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Quattro cinture sul suo addome, simbolo della sua forza totale e ...

Boxe - Europei U22 2018 : Aziz Mouhiidine in finale - Italia con quattro pugili in lotta per l’oro! Iozia e Arecchia di bronzo : Penultima giornata di gare a Targu Jiu (Romania) dove si stanno disputando gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre azzurri nelle semifinali. Vittoria di Aziz Abbes Mouhiidine che ha inflitto un pesante 4-1 all’azero Abdullayev tra i +91kg e si è così guadagnato la finale contro il croato Milun. Francesco Iozia, invece, ha perso 5-0 contro il quotato turco Erdemir e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra i 64kg proprio ...

Boxe - Europei U22 2018 : Iozia e Arecchia ai quarti di finale - sconfitti Di Serio e Antonaci : A Targu Jiu (Romania) proseguono gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati quattro azzurri, sono arrivate due vittorie e altrettante sconfitte. Francesco Iozia ha rifilato un sonoro 5-0 al bielorusso Dziashevich nei 64 kg guadagnandosi così il diritto di affrontare l’israeliano Shtiwi nei quarti di finale. Tutto facile anche per Vincenzo Arecchia che ha demolito l’estone Kamanin per 5-0 tra i 69 kg e così incrocerà i guantoni con ...

Boxe - Europei U22 2018 : Mouhidine accede ai quarti di finale - eliminati Sarchioto e Zara : A Targu Jiu (Romania) proseguono gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre italiani, sono arrivate una vittoria e due sconfitte. L’unico successo è arrivato nella categoria +91kg per opera di Aziz Abbes Mouhidine che ha surclassato il belga Michael Piroton per 5-0 accedendo così ai quarti di finale dove se la vedrà con il turco Mucahit Ilyas. Giovanni Sarchioto si è dovuto arrendere all’albanese Arjon Kajoshi per 5-0 nei ...

Boxe - Canelo Alvarez positivo al clenbuterolo! Il caso doping mette a rischio il match mondiale con Golovkin : Saul Alvarez è stato sospeso dalla commissione atletica del Nevada a causa di una positività al clenbuterolo riscontrata a metà febbraio. Il ribattezzato Canelo, forte peso medio messicano, dovrebbe combattere contro il kazako Gennady Golovkin nel match per il titolo mondiale ma ora l’incontro è a forte rischio. I due si erano già incontrati a settembre concludendo in perfetta parità e il 5 maggio è fissata la rivincita che mette in palio ...

Cristiano Ronaldo macchina da spot : lancia i suoi Boxer e diventa una valigia! : Cristiano Ronaldo è il re degli sportivi. Non solo per le enorme imprese che compie sul campo, ma anche per i tanti sponsor a cui presta il proprio volto. CR7 è infatti una celebrità in tutto il mondo e, grazie a questo, ha potuto espandere i suoi affari anche al di fuori del contesto calcistico. Solo poche settimane fa ha infatti lanciato la sua quinta linea di intimo , come confermato anche ...

Dalla guarnigione romana spuntano gli antichi "guantoni da Boxe" : L'antica guarnigione romana lungo il vallo di Adriano continua, quasi duemila anni dopo la sua costruzione, a regalare sorprese e scoperte agli archeologi. Che adesso hanno avuto occasione di ...

La Boxe rischia l’esclusione dalle Olimpiadi! Il CIO insoddisfatto dei rapporti Aiba - Rakhimov collegato alla criminalità? : Il CIO ha seriamente minacciato l’esclusione della boxe dalla Olimpiadi, già a partire da Tokyo 2020. Il motivo principale è presto detto: l’Aiba, l’International Boxing Association, è ora presieduta dall’uzbeko Gafur Rakhimov, uomo ritenuto collegato alla criminalità organizzata. Un’affermazione che arriva direttamente dal Dipartimento del Tesoro statunitense: il dirigente sarebbe infatti coinvolto nel commercio di ...

Boxe : Fabio Turchi si conferma campione International Wbc Silver. Battuto Dario German Balmaceda per KOT : Fabio Turchi si conferma campione International Silver WBC. A Firenze, presso il PalaMandela Forum, il pugile italiano ha sfidato nel capoluogo toscano, peraltro suo luogo d’origine, l’argentino Dario German Balmaceda. Turchi ha vinto l’incontro per KOT al primo round, dominando il ring fin dall’inizio. Dalle prime battute, Turchi ha messo in mostra il suo jab destro, mentre l’argentino sembrava prudente, quasi ...