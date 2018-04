Borsa di Tokyo in ribasso | Nikkei perde 0 | 31%

Borsa - Tokyo apre invariata a -0 - 03% : 03.02 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che attendono nuove evoluzioni dalle ritorsioni commerciali tra Pechino e Washington dopo la maggiorazione dei dazi decisi da Trump, mentre rimangono chiusi per la Pasqua i mercati finanziari di Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 21.430,67. Sul fronte dei cambi lo yen si ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +1 - 40% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 40% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,40% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.454,30 punti, con un guadagno di 295,22 punti, pari all’1,40 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.392,42 punti, scendendo un’ora dopo fino a 21.311,50 punti, il livello più basso della ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 40% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,40% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.454,30 punti, con un guadagno di 295,22 punti, pari all’1,40 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.392,42 punti, scendendo un’ora dopo fino a 21.311,50 punti, il livello più basso della ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo dell'1 - 08% : 02.17 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in positivo, prendendo spunto dal rialzo degli indici azionari statunitensi e in scia all'indebolimento dello yen. L'indice Nikkei guadagna l'1,08%, a quota 21.388,07, aggiungendo 229 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro, ai minimi di un mese, a quota 106,50, e sull'euro a un valore poco superiore a 131.

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 61% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,61% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.159,08 punti, con un guadagno di 127,77 punti, pari allo 0,61 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.250,96 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 21.298,57 punti, il livello più alto della giornata, e ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : l'indice Nikkei a +0 - 61% : Grazie all'attenuamento delle tensioni nella penisola coreana e allo stop della manovra di apprezzamento dello yen, la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo, con l'indice Nikkei in crescita dello 0,61% a quota 21.159,08 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a quota 106,50, e sull'euro a 131,30.

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 61% : ANSA, - Tokyo, 29 MAR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, grazie allo stop della manovra di apprezzamento dello yen e l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche nella penisola coreana. Il ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 61% : ANSA, - Tokyo, 29 MAR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, grazie allo stop della manovra di apprezzamento dello yen e l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche nella penisola coreana. Il ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 61% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,61% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna,... L'articolo Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,61% proviene da Roma Daily News.

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +1 - 11% : 03.31 La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, in scia allo stop dell'apprezzamento dello yen e malgrado la chiusura in territorio negativo degli indici azionari statunitensi. L'indice Nikkei guadagna l'1,11%, a quota 21.265,27, aggiungendo 233 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a quota 106,80, e sull'euro a un valore di 131.50.

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 34% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,34% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,34% proviene da Roma Daily News.

Borsa - Tokyo cede in apertura l'1 - 94% : 02.28 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, dopo la nuova contrazione degli indici azionari statunitensi appesantiti dalla tecnologia, in particolare dalle azioni di Facebook. L'indice Nikkei cede l'1,94%, a quota 20.904,14, lasciando sul terreno 413punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro in scia alla nuova instabilità, a quota 105,40, così come sull'euro, poco sotto a un valore di 131.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +2 - 65% a 21.317 punti : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, in scia al recupero di lunedì degli indici azionari statunitensi, grazie all'attenuarsi delle aspettative di ulteriori ritorsioni ...