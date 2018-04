Bitcoin e criptovalute | guadagna di più fare chi mina o chi specula?

Bitcoin - le nuove truffe sulle criptovalute e come difendersi : Insieme alla febbre per le criptovalute è salita anche quella per le truffe collegate a Bitcoin, Ether, Monero e compagnia digitalmente tintinnante. Non solo cryptojacking, come si chiama in gergo, tramite siti web: un ricercatore di sicurezza di Bad Packets, Troy Mursch, ha per esempio individuato quasi 50mila siti infetti da malware come Coinhive o JS/Coinminer che, in vari modi, riescono a sfruttare la scheda madre di un dispositivo per fare ...