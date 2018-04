Bimba di 6 anni muore nel motoscafo | È caduta nel vano motore Il nonno sotto

Lezzeno. Incidente nel lago di Como : muore Bimba di 6 anni : Incidente choc a Lezzeno. La mattina di Pasquetta i sanitari sono stati chiamati per soccorrere una bimba di 6 anni. La piccola

Bimba di 7 anni stuprata - mutilata a uccisa in Pakistan. Il caso ricorda quello della piccola Zainab : Quando ancora non si sono ancora spenti ricordo e orrore per le mortali violenze sessuali subite in gennaio dalla piccola Zainab Amin di sei anni, il Pakistan si trova oggi di fronte ad un altro simile episodio riguardante, sempre nella provincia di Punjab, lo stupro e assassinio di un'altra bambina, questa volta di sette anni. Un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato che "i primi rilievi suggeriscono che la bambina è stata ...

Marito e moglie impiccati in casa davanti alla figlia di 6 anni : "La Bimba è sotto choc - l'ha trovata il nonno" : Un doppio suicidio davanti alla figlioletta di 6 anni. Accade a Pegognaga, nel mantovano, dove Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione: per gli investigatori si sono...

Bimba di 4 anni e mezzo muore di talassemia : aperta inchiesta per omicidio. Dall'intervento alla morte in 9 mesi : Morì lo scorso 15 marzo al Policlinico di Catania: aveva solo 4 anni e mezzo . La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha aperto una inchiesta sulla morte, avvenuta il 15 marzo scorso nel ...

Salva figlia di 3 anni - ma muore annegato : Bimba aveva attivato retromarcia auto per sbaglio : La tragedia è avvenuta domenica nello Stato USA di Indianapolis. La bimba era da sola in auto, quando si è messa a giocare con la leva del cambio. Il papà stava parlando con un amico ed insieme a quest'ultimo è riuscito a Salvare la piccola. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

“So chi è”. Il coraggio - a 8 anni - di incastrare un pedofilo : vittima di una violenza terribile nei bagni pubblici - la Bimba nota un dettaglio chiave. E mette fine a un regno di terrore che aveva messo in ginocchio la città : Alle spalle aveva numerose accuse di violenze sessuali nei confronti di alcune minorenni, alcune in età anche molto tenera. Ma fino a pochi giorni fa questo ragazzo era introvabile, nonostante gli episodi, terribili, di cui si era reso protagonista. Alla fine a incastrarlo è stata però proprio una delle sue vittime, coraggiosissima, che ha trovato il coraggio di parlare e rivelare agli agenti un dettaglio che ha permesso di incastrare il ...

Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta : la Bimba di 2 anni lo ingoia : Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta: la bimba di 2 anni lo ingoia Una donna cinese ha dato a sua figlia il suo prezioso prima di mettersi a dormire. La piccola si è messa a giocare e poi lo ha inghiottito. Necessario un intervento chirurgico per la rimozione.Continua a […]

