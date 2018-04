Beautiful | puntate americane | Bill lotta tra la vita e la morte

lanostratv

(Di lunedì 2 aprile 2018) Anticipazioni, episodi americani: la promessa diSpencercontinua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo da più di trent’anni ormai. Le anticipazionidisvelano cheSpencer lotterà tra lae la. Quandoconfesserà a Steffy di voler costruire un futuro con lei, una donna misteriosa sparerà a. Sarà Katie a ritrovare l’uomo riverso in una pozza di sangue. Chi gli sparerà in pieno petto? Forse Pam che sembra avere di nuovo dei disturbi psichici? O Maya che non ha mai perdonato il potente editore per aver reso pubblica la notizia sulla sua transessualità? Hope confesserà a Liam che suo padre vuole rifarsi unacon Steffy e crescere con lei il bambino che porta in grembo. Il bambino è di Liam. Steffy va su tutte le furie, come ha osato la sorellastra confidare questo segreto a Liam?, uscito ...