Batteria iPhone con iOS 11 3 migliorata | programma sostituzione a 29 euro garantito per

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ La Batteria dura meno di S8 e iPhone X : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Disfatta Batteria Samsung Galaxy S9 : minor durata di Galaxy S8 - iPhone X e tanti altri top di gamma 2018 : La scelta d'acquisto del futuro Samsung Galaxy S9 passa pure per specifiche valutazioni sulla sua resa e di certo la durata della batteria è una di queste. L'ammiraglia ha più o meno autonomia del predecessore Samsung Galaxy S8, mentre del rivale numero uno iPhone X? E quale infine il raffronto con altri top di gamma 2018? Grazie ad uno studio condotto da PhoneArena possiamo già tirare le somme di tutti i raffronti su menzionati e anticipiamo ...

Subito iOS 11.3 beta 3 per sviluppatori : introdotto tool cambio Batteria iPhone : Rilasciata iOS 11.3 beta 3 agli sviluppatori (la versione pubblica dovrebbe arrivare già nel corso di questa settimana), all'indomani del rilascio di iOS 11.2.6, che ha ufficialmente risolto il bug che causava il blocco degli iPhone per la ricezione di uno specifico carattere indiano tramite iMessage o qualsiasi altra applicazione di messaggistica istantanea. L'aggiornamento del giorno comprende il tool per la misurazione dello stato della ...

Come risparmiare Batteria iPhone : Nell’ultimo semestre Apple è stata molto attiva sul mercato mobile con l’uscita di iPhone X, 8 e iOS 11, ma i vecchi fantasmi faticano a morire. Nonostante il progresso fatto durante gli ultimi anni infatti, i telefoni della casa di Cupertino hanno un unico problema in comune, ovvero la durata della batteria. Ma Come facciamo a risparmiare batteria se siamo possessori di un iPhone? Ecco a voi 10 semplici modi: 1. Controllare app con ...

Aumentare Batteria iPhone X : Se la batteria del vostro iPhone X ha iniziato a scaricarsi più rapidamente del solito, ci sono alcune opzioni che potete valutare prima di ricorrere all’assistenza Apple. Nonostante l’autonomia di questo modello non sia affatto male, può capitare che si presenti un battery drain anomalo. Purtroppo si tratta di un problema comune, soprattutto dopo il rilascio di nuovi aggiornamenti. Se quindi volete scoprire come Aumentare la ...

Su iOS 11.3 arrivano le opzioni per gestire la Batteria di iPhone : Sta arrivando in queste ore sugli iPhone degli utenti più avanzati l’ultimo aggiornamento di iOS, quello che porta il sistema operativo alla versione 11.3 Beta 2. Il pacchetto ha un’importanza particolare, perché introduce le anticipate funzionalità di controllo della batteria che la casa di Cupertino aveva promesso di aggiungere poche settimane fa, alla luce dello scandalo degli iPhone rallentati emerso nei giorni scorsi. ...

Su iOS 11.3 arrivano le opzioni per gestire la Batteria di iPhone : Sta arrivando in queste ore sugli iPhone degli utenti più avanzati l’ultimo aggiornamento di iOS, quello che porta il sistema operativo alla versione 11.3 Beta 2. Il pacchetto ha un’importanza particolare, perché introduce le anticipate funzionalità di controllo della batteria che la casa di Cupertino aveva promesso di aggiungere poche settimane fa, alla luce dello scandalo degli iPhone rallentati emerso nei giorni scorsi. ...

Su iOS 11.3 arrivano le opzioni per gestire la Batteria di iPhone : Sta arrivando in queste ore sugli iPhone degli utenti più avanzati l’ultimo aggiornamento di iOS, quello che porta il sistema operativo alla versione 11.3 Beta 2. Il pacchetto ha un’importanza particolare, perché introduce le anticipate funzionalità di controllo della batteria che la casa di Cupertino aveva promesso di aggiungere poche settimane fa, alla luce dello scandalo degli iPhone rallentati emerso nei giorni scorsi. ...

Svolta stato Batteria con aggiornamento iOS 11.3 beta 2? Problemi iPhone X - 8 - 7 - 6S. 6 e 5S risolti così : Era atteso ed è arrivato: l'aggiornamento iOS 11.3 beta 2 per i soli sviluppatori è in distribuzione dalla tarda serata di ieri sera su iPhone X,8, 7, 6S, 6 e 5S e finalmente i Problemi di batteria dovrebbero essere definitivamente risolti, grazie alle nuove impostazioni sull'autonomia garantite da Apple. Nel nuovo firmware sperimentale atteso per la primavera, finalmente è stata introdotta la funzione che consente di conoscere in quale ...

Problemi con la Batteria dell’Iphone? Attenzione alle riparazioni : potreste fare la fine di questo (sfortunato) tecnico : In un negozio cinese, che si occupa di riparazioni di cellulari, un impiegato sta sostituendo la batteria di uno smartphone. Le immagini delle telecamere di sicurezza riprendono gli istanti in cui la batteria, probabilmente a causa di una fuoriuscita di polimeri di litio, prende fuoco e trasforma il telefonino in un lanciafiamme. Lo sfortunato dipendente, grazie ai buoni riflessi, riesce a schivare la fiammata. Attimi di panico ma per fortuna ...

Aumentare Batteria iPhone 8/iPhone 8 Plus : Avete da poco acquistato un nuovo iPhone 8 o 8 Plus? Nonostante esteticamente siano molto simili ai modelli precedenti, al loro interno nascondono delle innovazioni davvero importanti. Gli esempi più lampanti possono essere la CPU A11 Bionic, la ricarica wireless e la modalità ritratto della fotocamera. Anche la batteria è stata migliorata e l’autonomia è notevolmente cresciuta. No, stavamo scherzando. Apple stavolta ha deciso di ridurre ...

Cina : morde la Batteria di un iPhone e questa esplode. E il video diventa virale : Basta fare una semplice ricerca online sulle principali piattaforme per la condivisione di video per trovare filmati a dir poco assurdi nei quali possono accadere eventi impressionanti o davvero rari, tanto da generare milioni di visualizzazioni in breve tempo attirando l’attenzione degli internauti. questa è una possibilità ancora più probabile se, protagonista del video è un prodotto particolarmente popolare che milioni di persone ...

Morde la Batteria di un iPhone 7 e gli esplode in faccia : Un uomo Morde la batteria di un iPhone 7 che, come conseguenza, gli scoppia sotto i suoi occhi e quelli dei presenti nel negozio. La notizia che stiamo per proporvi tocca veramente il no-sense. Fra le domande perchè e come, un dato sembra esser ovvio: una batteria è scoppiata. Negli ultimi tempi, a seguito del consiglio di Apple di cambiare le batterie più vecchie dei propri iPhone, molti clienti hanno scelto di approfittarne. Oggi come non mai ...

Cosa l’aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi Batteria su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : tempi uscita : L'anteprima di iOS 11.3 è servita con la prima beta per gli sviluppatori e la domanda delle domande è Cosa l'aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi di batteria tristemente noti sugli iPhone, in particolare i modelli 6S, 6 e 5S, decisamente meno gli esemplari iPhone X, 8 e 7. Come già raccontato, per la gestione della componente fisica ma pure per una rinnovata autonomia dei melafonini, Apple a seguito dello scandalo del depotenziamento ...