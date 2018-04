Basta con tutti questi punti esclamativi nei messaggi | scrive Elena Ferrante

Milan - complimenti non Bastano a Gattuso 'Sconfitta brucia e ora riscatto nel derby' : MilanO - Ormai non è più una questione tecnica, ma di atteggiamento e concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Gattuso ha sottolineato questa circostanza al termine della partita di Torino con la ...

Juventus-Milan 3-1 - una grande prova dei rossoneri non Basta : Donnarumma sbaglia - i bianconeri mettono le mani sul tricolore : Un grande Milan all'Allianz Stadium non basta: vince la Juventus per 3-1, risultato molto punitivo per i rossoneri, e i bianconeri allungano le mani sullo scudetto. Ora i punti di vantaggio sul Napoli ...

Juventus-Milan 3-1 : Cuadrado e Khedira risolvono nel finale - non Basta il gol di Bonucci. Bianconeri +4 sul Napoli! : La Juventus ha battuto il Milan per 3-1 nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I Bianconeri hanno approfittato al meglio del passo falso del Napoli contro il Sassuolo (1-1) e ora hanno quattro punti di vantaggio sugli azzurri quando mancano otto turni al termine del campionato. I Campioni d’Italia tornano a respirare e possono affrontare con più serenità la super sfida con il Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions ...

Basta con i bambini superimpegnati - Vi spiego perché l'importante è farli giocare : Una momentanea perfezione in quel mondo misterioso e sgangherato che lo attira e gli confonde le idee. Il rocchetto di Ernst Torniamo a Freud. Il padre della psicanalisi aveva un nipotino, Ernst. Un ...

Tavares vs Gessica Notaro/ Gli avvocati dell'ex : "Basta offese a Ballando con le stelle" : Gli avvocati di Tavares attaccano Gessica Notaro, accusandola di diffondere notizie processuali relative all'ex fidanzato, e chiamano in causa la Rai. Ecco perché.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Nba - Belinelli e Phila al 9° successo consecutivo - nei Clippers torna Gallinari ma non Basta : Belinelli e Philadelphia continuano il loro volo promettente in chiave playoff, mentre il rientro di Gallinari dopo l'ennesimo infortunio di una stagione travagliata non basta ai Clippers per evitare ...

Serie B Perugia - Basta Cerri : con la Cremonese termina 1-0 : Perugia - E' una rete di Cerri , nella seconda frazione di gioco, a dirimere la questione tra Perugia e Cremonese , nel posticipo della trentatreesima giornata di campionato. Con questi tre punti il ...

Berlusconi : partiti diano risposte a cittadini - Basta aspettare : Roma, 30 mar. , askanews, 'Sono molto soddisfatto delle scelte di Forza Italia per i vertici parlamentari. L'elezione di Elisabetta Casellati alla Presidenza del Senato e di Mara Carfagna alla Vice ...

Balotelli diventa grande. E domani è su SportWeek : "Basta con le ragazzate" : Lo ha fatto per raccontare come suo solito se stesso e il variegato mondo che lo circonda: con schiettezza, spavalderia a tratti, intelligente ironia. Ma anche, stavolta, con una pacatezza e una ...

Pd - Orlando : “Non Basta dire ‘tocca a loro’. Con M5s dialogo è doveroso. Tutti rinuncino a potere interdizione” : “Non basta dire ‘tocca a loro'”. “Con i 5 stelle il dialogo è doveroso”. “Tutti rinuncino al potere di interdizione dentro il partito”. I malumori che solo fino a ieri trapelavano in qualche retroscena sui movimenti dentro il Pd, ora il ministro uscente dem Andrea Orlando ha deciso di esplicitarli in un’intervista al Corriere della sera. Dove, per la prima volta, si parla di un dialogo con il ...

Governo - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne Bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Governo - scontro sulle vicepresidenze. Salvini : 'A Di Maio mancano 90 voti'. La replica : 'A lui ne Bastano 50 del Pd? Auguri' : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

"Piangere Mireille non Basta - chi chiede riconoscimento ha doveri da assolvere". Intervista a Noemi Di Segni - presidente Ucei : "Spero di poter unire il mio piano e il mio dolore con quello di tante altre persone, non solo di religione ebraica. Sarebbe un segnale di straordinario significato, un segnale di speranza. Ma il pianto e il dolore non bastano di fronte a vicende così tragiche come quella che ha avuto come vittima Mireille Knoll. C'è bisogno di interrogarsi in quale tessuto sociale oggi viviamo e chi può nella maniera più efficace ...