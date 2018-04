Basket | Serie A | solo Brescia e Venezia reggono il ritmo di Milano

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Venezia fa suo il posticipo contro Avellino : La Reyer Venezia si conferma al secondo posto, restando in scia della capolista Olimpia Milano. Nel posticipo d’alta classifica della 24a giornata la squadra di coach De Raffaele supera 88-74 la Sidigas Avellino. Una vittoria importante per i veneti e che, invece, segna la definitiva resa degli irpini nella lotta alle posizioni di vertice, perdendo contatto anche dalla terza piazza occupata da Brescia. In casa Venezia il miglior marcatore ...

Basket - Serie A-2 : Pozzecco - debutto vincente. Jesi non si ferma più : Se ne va anche la 27 a giornata di A-2 e si avvicinano sempre di più i verdetti di fine regular season. A dire il vero manca ancora il posticipo Ravenna-Treviso, in programma per Pasquetta, mentre ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...

