Basket Serie A | l' Orlandina esonera coach Di Carlo

Basket femminile - Serie A1 2018 : domani al via i playoff - Schio favorita : Finalmente si comincia. A partire da domani prenderanno il via ai quarti di finale dei playoff del Campionati di Serie A1 2017-2018 di Basket femminile: le otto squadre che hanno conquistato l’accesso a questa fase, si sfideranno per arrivare allo Scudetto. Ovviamente, le grandi favorite non dovrebbero avere problemi al primo turno. Il Famila Wuber Schio, che viene da una stagione regolare impressionante, se la vedrà con il Broni 93 in una ...

Basket - Serie A : solo Brescia e Venezia reggono il ritmo di Milano : Questi i temi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Reggio Emilia dovrà recuperare due gare, rinviate per l'impegno in Eurocup: mercoledì ospiterà Brescia, il 18 ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Venezia fa suo il posticipo contro Avellino : La Reyer Venezia si conferma al secondo posto, restando in scia della capolista Olimpia Milano. Nel posticipo d’alta classifica della 24a giornata la squadra di coach De Raffaele supera 88-74 la Sidigas Avellino. Una vittoria importante per i veneti e che, invece, segna la definitiva resa degli irpini nella lotta alle posizioni di vertice, perdendo contatto anche dalla terza piazza occupata da Brescia. In casa Venezia il miglior marcatore ...

Basket - Serie A-2 : Pozzecco - debutto vincente. Jesi non si ferma più : Se ne va anche la 27 a giornata di A-2 e si avvicinano sempre di più i verdetti di fine regular season. A dire il vero manca ancora il posticipo Ravenna-Treviso, in programma per Pasquetta, mentre ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...

Diretta/ Brindisi Sassari (risultato live 66-60) info streaming video e tv : Quarto finale (Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Diretta/ Varese Pesaro (risultato live 62-47) info streaming video e tv : fine terzo quarto (Basket Serie A1) : Diretta Varese Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Occasione Openjobmetis per prendersi la salvezza aritmetica, la Vuelle è ultima in classifica(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:49:00 GMT)

DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato live 48-38) info streaming video e tv : Intervallo lungo (Basket Serie A1) : DIRETTA Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:18:00 GMT)

Diretta / Brindisi Sassari (risultato live 23-21) info streaming video e tv : Avvio tirato! (Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:54:00 GMT)

Diretta / Varese Pesaro (risultato live 26-12) info streaming video e tv : Lombardi avanti! (Basket Serie A1) : Diretta Varese Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Occasione Openjobmetis per prendersi la salvezza aritmetica, la Vuelle è ultima in classifica(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:50:00 GMT)

Diretta/ Torino Pistoia (risultato live 55-63) info streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Torino Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Fiat arriva da tre sconfitte consecutive e ha bisogno di rialzarsi, la The Flexx è quasi salva(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Diretta/ Cremona Virtus Bologna info streaming video e tv : il fattore Gentile (Basket Serie A1) : Diretta Cremona Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Le due squadre inseguono i playoff, la Vanoli deve ancora recuperare una gara(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:52:00 GMT)