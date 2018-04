Basket | Finale Eurocup 2018 | il Darussafaka cerca l’impresa contro la corazzata Lokomotiv

Finale Nazionale U20F. Tiger Rosa Basket Forlì e Umana Venezia in Finale. Lunedì a Desio alle 15.00 : Le Finali del 2 aprile 3° posto 11.30, Macherio: Treofan Battipaglia-Sanga Milano 1° posto 15.00, Desio: Tigers Rosa Forlì-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/...

Villanova e Michigan giocheranno la finale del campionato di Basket della NCAA - lunedì sera : Le squadre di Villanova e Michigan hanno vinto le rispettive semifinali della cosiddetta “March Madness”, la fase finale della NCAA, il più importante campionato di basket universitario statunitense. Villanova ha battuto in semifinale Kansas per 95 a 79, mentre Michigan ha The post Villanova e Michigan giocheranno la finale del campionato di basket della NCAA, lunedì sera appeared first on Il Post.

Diretta/ Brindisi Sassari (risultato live 66-60): Quarto finale (Basket Serie A1). La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff

Macherio. Finale Nazionale U20F. Battipaglia e Forli per la prima semifinale. Ora in campo Sanga Milano-Basket Girls Ancona : Moncalieri Le Semifinali del 1 aprile Macherio 16.00 Treofan Battipaglia-Tigers Rosa Forlì 18.00 Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/giovanile

Basket femminile - Serie A1 2018 : il tabellone dei playoff. Programma - orari e tv dei quarti di finale : La Serie A1 di Basket femminile entra nella fase decisiva, quella che assegnerà lo Scudetto. Le prima otto classificate dopo regular season e Round of Challenges sono pronte a contendersi lo scettro nei playoff. La testa di Serie numero uno è Schio, che ai quarti di finale se la vedrà con Broni. Seconda classificata è invece Venezia, che se la vedrà con Torino. Napoli-Lucca e Ragusa-San Martino gli altri due confronti. I quarti si disputeranno ...

Basket - Champions League 2018 : il resoconto dopo i match di andata dei quarti di finale. Tante vittorie in trasferta : Tra ieri e oggi si sono disputate le partite valide per il primo turno dei quarti di finale della Champions League di Basket 2017-2018: solo settimana prossima, però, con la partita di ritorno, avremo il quadro completo delle formazioni che accederanno alla Final Four nel mese di maggio. La netta vittoria in trasferta di ieri ha messo l’Ucam Murcia in un’ottima posizione in vista della sfida di ritorno contro il Pinar Karsiyaka. La ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...

DIRETTA/ Siena Reggio Calabria (risultato finale 77-83): fine gara! (Basket A2 - oggi)

DIRETTA/Forlì Fortitudo Bologna (risultato finale 91-67): Forlì la chiude (Basket A2 Est)

DIRETTA/ Rieti Napoli (risultato finale 86-64): fine gara! (Basket A2 Ovest)

Basket Nba - l ascesa di Portland raccontata da Lillard 'Siamo forti - possiamo andare in finale' : ROMA - Hanno stupito tutti nella Western Conference e le sconfitte contro Houston e Boston non incrinano quanto di buono fatto in questi mesi. I Portland Trail Blazers sono terzi a Ovest, alle spalle ...